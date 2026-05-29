El Feyenoord se muestra optimista respecto al acuerdo con el Atalanta

El Feyenoord presentó el viernes su programa de preparación para la temporada 2026/27. Aún no se conoce el rival para el partido inaugural en De Kuip el domingo 2 de agosto.

El club de Róterdam negocia con el Atalanta, según FR12.

El club de Róterdam confía en cerrar el acuerdo para ofrecer a sus aficionados un rival atractivo antes del inicio liguero.

El conjunto de Bérgamo finalizó séptimo en la última Serie A y suele competir en la parte alta de la tabla y en Europa.

Aunque aún no hay acuerdo definitivo, el club confía en anunciarlo pronto.

Como es tradición, ese encuentro cerrará la pretemporada y permitirá al cuerpo técnico afinar el equipo antes del debut oficial.