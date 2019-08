El emir de Qatar no quiere vender a Neymar

'Le Monde' asegura que los poderes políticos del país de Oriente Medio no están dispuestos a minar su reputación traspasando al jugador

El es un club-estado, con todo lo que eso conlleva. Las decisiones del día a día las tomas ejecutivos en París, pero en las cosas importantes es importante la opinión de los gobernantes de . Porque no juega con las mismas normas ue el resto de los clubes Europeos, sus opciones no solo tienen implicaciones deportivas sino también geopolíticas. Cuando compraron a Neymar fue, en el fondo, una campaña de publicidad, dejarle marchar también tiene connotaciones de imagen. Y por eso, según 'Le Monde', los rectores del país no quiere un traspaso.

El rotativo francés de referencia asegura que Tamim Ben Hamad Al Thani, emir de Qatar, no tiene ninguna intención de traspasar a Neymar. Según cuenta el diario francés, eso mismo le habría comunicado a sus tentáculos en el club, el presidente Nasser Al Khelaifi, y al director deportivo, Leonardo Araujo.

'Le Monde' va un poco más allá y asegura que lo que está sucediendo estas semanas es poco menos que teatro. El club sabe que el jugador quiere marcharse, y por eso está jugando con el interés de varios clubes, incluidos el y el Madrid, pero en el fondo no es más que un juego para contentarle sin ningún interés real por dejarle marchar en esta ventana veraniega.

Además, según 'Le Monde', el club francés quiere demostrar que es una gran institución que no se pliega a los caprichos de un jugador por muy mediático que sea. Creen también que dejarle salir sería una muestra de debilidad con respecto a otros clubes y que si quieren ir en serio de verdad y colocarse entre los grandes clubes del mundo no pueden ser un lugar de paso para un jugador como Neymar. Cree el emir que también sería un problema deportivo, que una eventual salida de Neymar disminuiría el potencial ofensivo del club y que tenerle será positivo para su equipo. Aunque sea contra su voluntad.