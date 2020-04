El dilema de Mauricio Isla: ¿Boca o Universidad de Chile?

En Turquía afirman que el lateral podría darle un giro a su carrera y retornar a Sudamérica. Ante esto, el Xeneize y la U aparecen como opciones.

Mauricio Isla estaría lejos de continuar en el Fenerbahçe, club con el que termina contrato al final de la temporada.

Y es que en afirman que el lateral de La Roja podría darle un giro a su carrera y retornar a Sudamérica después de 13 años ininterrumpidos en el fútbol europeo, período que comenzó el 2007 defendiendo al .

Esto debido a que el técnico Zeki Murat Göle no lo tendría considerado para la próxima campaña en el cuadro de Estambul. De hecho, las negociaciones para extender su vínculo, el que finaliza el 12 de junio, se encuentran “en punto muerto”.

Así, y de acuerdo al periódico deportivo Fanatik, el seleccionado nacional tendría su futuro en Boca o Universidad de . “ va a hacer otra oferta. Si el experimentado jugador no llega a un acuerdo, firmará con y finalizará su carrera ahí“, indicó el citado medio, explicando que desde La Bombonera harán otro intento por el bicampeón de América.

Cabe recordar que el futbolista reconoció que rechazó al conjunto de la Ribera en enero, pero dejó las puertas abiertas para sumarse a mitad de año.

"Tuve tres conversaciones por teléfono con Riquelme. No es que se comunicó mi representante, él me llamó. Imaginate que te suena el teléfono y te dicen 'aló, soy Román Riquelme', yo quedé sorprendido. A Riquelme lo admiro como uno de los mejores 10 de la historia, entonces ahora que te llame ese jugador es tremendo", contó el lateral derecho, de 31 años, en diálogo con SDF.

"Me preguntó si me gustaría jugar en Boca. ¿A quién no le gustaría jugar en Boca? Es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, uno de los más ganadores de , claro que me encantaría", admitió Isla, que está en el club turco desde 2017.

"No descarto llegar a Boca, pero ahora estoy concentrado 100% en Fenerbahçe, en tratar de terminar la temporada de la mejor forma. Este club hace muchos años que no sale campeón y está buscando la forma de cambiar eso porque se lo merece", sentenció.

Asimismo, ha señalado en varias oportunidades que desea cumplir su sueño de jugar en los azules. “Desde niño he sido hincha de la U, mi madre me ha criado así (…) he tenido muchos compañeros en la Selección: Aránguiz, Vargas, Marcelo Díaz, el propio Beausejour y todos hablan bien de lo que es la institución, de que es muy buena, que se preocupan, no solamente de uno, sino también de la familia, le entregan todo lo que necesita un jugador”, reconoció en febrero pasado.

¿Boca o Universidad de Chile? es el gran dilema de Isla...