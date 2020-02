Mauricio Isla: "Riquelme me llamó tres veces para que fuera a Boca"

El mediocampista chileno de Fenerbahce reconoció que rechazó al Xeneize en enero, pero dejó las puertas abiertas para sumarse a mitad de año.

Cuando Juan Román Riquelme anunció que se haría cargo del manejo de todo el fútbol de Boca desde su rol de vicepresidente segundo del club, lo decía en serio. Durante el mercado de pases de enero, el ídolo se encargó personalmente de buscar a los futbolistas que quería para reforzar el plantel y se encargó personalmente de intentar convencerlos de sumarse al Xeneize. Y para muestra basta la revelación que hizo el chileno Mauricio Isla, uno de los hombres apuntados por el conjunto de la Ribera.

"Tuve tres conversaciones por teléfono con Riquelme. No es que se comunicó mi representante, él me llamó. Imaginate que te suena el teléfono y te dicen 'alo, soy Román Riquelme', yo quedé sorprendido. A Riquelme lo admiro como uno de los mejores 10 de la historia, entonces ahora que te llame ese jugador es tremendo", contó el lateral derecho, de 31 años, en diálogo con SDF. "Me preguntó si me gustaría jugar en Boca. ¿A quién no le gustaría jugar en Boca? Es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, uno de los más ganadores de , claro que me encantaría", admitió. Sin embargo, la operación no pudo realizarse y el propio jugador contó por qué.

"Riquelme me dijo que iban a hacer todo lo posible para llevarme ahora, pero le expliqué que yo quiero cumplir mi contrato con el Fenerbahçe. Yo estoy contento en Estambul, estamos peleando cosas importantes en . Le dije que le agradecíar y que, como él fue sincero conmigo, yo lo iba a ser con él: a mí no me gusta salir en enero, yo quiero cumplir mi contrato", explicó Isla, que está en el club turco desde 2017 y finaliza su vínculo al final de la actual temporada.

Más equipos

A partir de esta situación, el hombre de la Roja dejó abierta la posibilidad de llegar al Xeneize a mitad de año: "No descarto llegar a Boca, pero ahora estoy concentrado 100% en Fenerbahçe, en tratar de terminar la temporada de la mejor forma. Este club hace muchos años que no sale campeón y está buscando la forma de cambiar eso porque se lo merece".