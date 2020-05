El día en que Mourinho 'confundió' a Arbeloa con Cafú

El ex del Real Madrid habló con el 'youtuber' Valentí San Juan y desveló algunos detalles de su relación con el luso, con Casillas...

Álvaro Arbeloa es una de las voces más autorizadas para hablar del . El ex defensa estuvo durante 7 años en el primer equipo y ganó numerosos trofeos, entre ellos 2 Champions, 1 Liga y 2 Copas del Rey.

Ahora, con el 'youtuber' Valentí San Juan, el ex del cuadro blanco, o ha desvelado una curiosa anécdota con José Mourinho: el día en el que el entrenador luso le confundió con Cafú, el mítico defensa del Milan de principios de los años 2000.

"Creo que fue contra el . En la primera parte siempre jugaba en su banda, pero ese día me tocó en la otra y cuando estás separado del entrenador juegas más suelto. Subí 6 o 7 siete veces y en el descanso dijo: 'Hoy tenemos a Cafú en el equipo, ¿dónde va Cafú subiendo tantas veces?'. La charla fue para mí solo, no era precisamente lo que quería de mí", expresó.

Sobre el actual entrenador del , Arbeloa solo tuvo palabras de elogio y admiración, pero no solo hacia el Mourinho entrenador, sino para el Mourinho persona también.

"Soy muy fan del técnico. Pero soy más fan de José. Le considero un amigo. Fue un entrenador con el que aprendí, disfruté y trabajé como un animal, y con el que no te paras de reir porque tiene mil anécdotas. Es un tipo sensacional y de los que merecen la pena, me ha marcado mucho en lo profesional y personal. Era capaz de exigirte en los entrenamientos a muerte, y luego gastarte bromas y ser uno más. Era una estrella como Cristiano, es difícil encontrar a alguien tan mediático como los jugadores".

Otro de los temas por los que fue cuestionado Arbeloa fue por su relación con Iker Casillas, actual precandidato a la presidencia de la RFEF y excompañero en el Real Madrid. En este sentido, se sinceró y comentó que su relación es "sensacional".

"Ahora mismo la relación con Iker es sensacional. Hace tiempo que no le veo, pero va a ser vecino enseguida. Uno tiene que dejar atrás esas situaciones y quedarse con todo lo bueno. He vivido momentos muy buenos que quedan por encima de aquellos que no han sido tan buenos", analiza.

No se olvida de Zidane y el Barça el que fuera lateral merengue. Cuando se le cuestiona por el técnico francés, también señala que el Real Madrid es "clarísimamente mejor" que el equipo de la Ciudad Condal.

"El Madrid es clarísimamente mejor que el porque los resultados son los que mandan y lo que ha hecho es una bestialidad. Es difícil ganar la Champions sin ser el mejor, para ganar tres seguidas y cuatro en cinco años debes ser buenísimo y saber rendir en momentos determinados. Lo que ha hecho no sé cuando lo volveremos a ver", comenta.

Por otro lado, también se pronuncia por el perenne debate sobre quién es mejor, si Cristiano Ronaldo (con el que Arbeloa ha trabajado durante siete años) o Lionel Messi.

"Es un debate estéril. He trabajado con Cristiano siete años y he visto cómo entrena y el talento que tiene. Algo que no entiendo es eso de que se ha hecho a sí mismo y por qué se pone en segundo plano el talento que tiene para hacer todo lo que hace. Los dos tienen una ética de trabajo y una mentalidad brutal. Habría sido un buen experimento juntarles, pero tampoco sería fácil que jugasen juntos porque reclaman mucho protagonismo".

Además, también tiene su opinión sobre los estilos a la hora de jugar tanto del Real Madrid como del Barça.

"Me gusta mucho el 4-3-3 con dos pivotes y un mediapunta. Lo que me gusta del Real Madrid es que es camaleónico y puede jugar a todo y adaptarse a todo, y eso es de equipo grande", expresa sobre el estilo de Zidane.

"Creo que el Barça se queda sin equipo antes que llamarme para entrenarles. Hay cosas que son antagónicas. Con todo el respeto que le tengo como entidad y a sus jugadores y aficionados, están en un polo opuesto al mío", concluye sobre el cuadro de Setién.