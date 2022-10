Simeone vuelve a demostrar que es la 'bestia negra' del Betis

Los Betis-Atleti son el día de la marmota. Si Bill Murray se condenaba a vivir el mismo día, uno tras otro, atrapado en Punxsutawney, el Betis se condena a sufrir, un año tras otro, el mismo partido ante el Atleti. Nada cambia. El Betis, al que le arrogan la bandera del buen fútbol, tiene el balón, genera, no aprovecha sus momentos y pierde. El Atlético, al que le arrogan la bandera del antifútbol, concede metros, espera el error del rival, aprovecha sus momentos y gana. El orden de los factores no altera el producto. El Betis busca y el Atleti encuentra. Entre que el Atleti siempre es Tyson ante los béticos, entre que Griezmann ha incorporado el gol a su liderazgo y entre que Fekir salió demasiado tarde, el Atleti volvió a rendir Heliópolis. Nadie lo había logrado hasta ahora. Quien olvida la historia, se condena a repetirla. Cada vez que el Betis tiene de frente a Simeone, ‘winter is coming’. Moraleja: los goles no se merecen, se marcan. Y eso pesa más que cualquier estilo, porque en el fútbol profesional, ganar no es lo más importante, sino lo único.

Al Atleti, que sigue lejos de ser lo que fue, uno de los mejores, le sobró fortuna. La que no tuvo ante el Rayo en el Metropolitano. Al Betis, un magnífico equipo que se sigue acercando a los mejores, le faltó puntería. La que no tuvo el Cádiz hace unos días. Y a Pellegrini, que es un fantástico entrenador, le faltó clase. “Un equipo que salió a no perder, ganó. Y uno que salió a ganar, perdió”. El ingeniero, que salió a no perder ante el Cádiz y no perdió, que jamás ha ganado a Simeone tras nueve enfrentamientos - 6 derrotas y 3 empates-, quiso desmerecer al rival y sin querer, se retrató. Si su equipo sale a ganar y no lo consigue, quizá algo falla. Si un equipo sale a no perder y termina ganando, quizá el ingeniero no hizo todo tan bien como cree. Si el Atleti sale a no perder y siempre le gana, algo debe estar haciendo mal su Betis, que en los últimos 22 partidos ante los rojiblancos, sólo ha sido capaz de ganar uno. Igual Pellegrini haría mejor negocio si tuviera autocrítica y reflexionara acerca de intentar aprobar su asignatura pendiente contra los grandes: tras 17 partidos contra Madrid, Barça y Atleti, sólo ha ganado un partido y cosechado 7 puntos de 51 posibles. Igual algo no va bien cuando sales a ganar pero, contra los grandes, nunca ganas. El día de la marmota.

Rubén Uría