El burofax de Messi al Barcelona, revelado

"Mundo Deportivo" ha desvelado el documento que el ahora delantero del PSG envió al club catalán en agosto de 2020.

Más de un año después de que Lionel Messi pidiera, mediante un burofax, su salida del FC Barcelona, "Mundo Deportivo" ha desvelado el documento. El periódico ha tenido acceso a la documentación en la que el argentino le pidió a Josep María Bartomeu, presidente de la entidad por aquel entonces, su salida del cuadro azulgrana.

“Por medio del presente, y de conformidad con la previsto en la cláusula 3.1. del contrato de 25 de noviembre de 2017, les manifiesto mi voluntad de extinguir mi contrato de trabajo de futbolista profesional con fecha de efecto 30 de agosto de 2020. Entiendo que el marco temporal del derecho de terminación unilateral sin alegar causa que regula la mencionada cláusula debe interpretarse de conformidad con las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado la temporada de competición futbolística 2019-2020, debido al Estado de Alarma y a la situación de fuerza mayor derivada de la pandemia Covid-19".

Messi consideraba que su petición estaba en plazo debido a que "por causa de esta excepcionalidad, la temporada de competición 2019-2020 finalizó en el día de ayer, sin perjuicio de que para nuestro equipo, esta finalización tuviera lugar el 15 de agosto, al regresar a Barcelona tras nuestra eliminación de la Champions League en la noche del 14 de agosto".

“En cualquier caso, dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la temporada de competición, y cumpliendo así el plazo acordado para ejercitar la cláusula 3.1., de conformidad con el contenido material de nuestro acuerdo, que debe interpretarse conforme a las circunstancias excepcionales de la temporada 2019-2020, ejercito mi derecho de terminar el contrato con fecha de efecto 30 de agosto de 2020, con las consecuencias previstas en la citada estipulación 3.1. Atentamente, Lionel Andrés Messi”, reza el texto.

Messi explicó en Goal por qué envió el burofax

Cabe recordar que el argentino decidió enviar el burofax en el verano de 2020, explicando en una entrevista a Goal los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’", decía a éste medio.

Y agregaba: "Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino para hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada. Si no mando el burofax es como que no pasa nada, que me queda el año opcional y lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero además, es que el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club”.