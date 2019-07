El Barcelona tiene que conformarse con Umtiti y no fichará centrales

De Ligt pasa hoy reconocimiento médico con la Juve y se esfuma la oportunidad de verle en el Barcelona, resuelto a apostar por el francés y Todibo.

MERCADO

El no fichará a ningún defensa central este verano. El club azulgrana había fijado su mirada en Matthijs De Ligt y lleva meses intentando convencerle infructuosamente pero finalmente será la quien se lleve el gato al agua. Tanto es así que, tras aceptar las pretensiones del jugador y alcanzar un acuerdo con el , también en cuanto a las garantías de pago, el holandés pasará hoy reconocimiento médico antes de ser presentado como nuevo jugador juventino. El Barcelona, por su parte, no se plantea alternativa alguna porque la apuesta era De Ligt.

De esta forma Ernesto Valverde ya sabe que tiene a los cuatro centrales con los que encarará la temporada, los titulares Gerard Piqué y Clément Lenglet, además de Samuel Umtiti, inicialmente carne de traspaso después de pasar la temporada casi en blanco por rechazar operarse la rodilla, y Jean-Clair Todibo, un jugador que adelantó su llegada al invierno ante el ostracismo que iba a vivir en el Girondins al negarse a renovar para irse gratis al Barcelona en verano. Finalmente serán ellos los responsables de apuntalar el eje de la zaga.

La decisión, no obstante, se ha tomado de forma un tanto reactiva, a expensas de la decisión de De Ligt y de que el no haya mostrado interés alguno en meterle en la operación Neymar, menos tras incorporar a Abdou Diallo. Las incógnitas en cuanto al estado físico de Umtiti, que sigue sin pasar por el quirófano y que la temporada pasada apenas disputó 15 partidos de los 60 que afrontó su equipo, no se han disipado pero la proyección de Todibo y existe la posibilidad de que reciba más minutos de los que a priori recibiría el futbolista que ejerza como cuarto central. Esta, en todo caso, será ya una decisión del entrenador. Sin embargo, el Barcelona no cierra la puerta a reforzar la defensa.

Pero apostará por incorporar laterales, preferiblemente uno por cada banda debido a que Sergi Roberto volverá a ejercer de centrocampista tras cuatro años como carrilero diestro. De momento el club ha recuperado a Marc Cucurella con la intención de venderle por más de 4 millones de euros y ganar dinero o para incluirle en alguna que otra operación, quien sabe si en el posible traspaso de Junior Firpo al Barcelona. El hispano dominicano está en la agenda del club azulgrana desde hace meses y el interés no ha dejado de crecer en las últimas semanas. Sin urgencias en el eje de la zaga, las siguientes posiciones sensibles de reforzarse son los dos laterales.