El Barça afronta una nueva final con los de siempre

Koeman se sigue jugando su continuidad ante el Levante, en un nuevo duelo decisivo en el que no habrá cambios en el once.

El Barça tiene en su mano la posibilidad de poner el miedo en el cuerpo a sus rivales directos en la lucha por el título. Este martes, el equipo blaugrana visita el estadio Ciutat de València (22:00h, Movistar LaLiga) con la opción de ponerse líder provisional del campeonato e intentar provocar un temblor de piernas en el Atlético y en el Real Madrid de cara a sus partidos del miércoles y jueves, respectivamente. Ninguno de los tres posibles campeones tiene una jornada fácil, pese a que el contrincante que más se juega es el del Atleti, que recibe a una Real Sociedad en plena lucha por las posiciones de Europa League. Ni Levante, ni Granada (en el caso del Madrid) se juegan nada, aunque ya saben lo que dicen: un rival que juega sin presión puede llegar a ser incluso más peligroso.

Con Sergio Busquets recuperado de un golpe en la mandíbula que le obligó ser sustituido y a visitar el hospital durante el duelo ante el Atlético de Madrid del pasado sábado, Ronald Koeman no hará cambios. El técnico no variará su idea, como no lo viene haciendo desde que el 3-5-2 se asentó como dibujo táctico principal de su equipo. Y tampoco sustituirá a sus futbolistas fijos, que son diez de los once titulares desde que Dembélé dejó de entrar en las quinielas por el buen rendimiento de su compatriota Antoine Griezmann. La única duda sigue siendo quién acompañará en el terreno de juego a Piqué y Lenglet, con Mingueza y Araujo disputándose la posición desde que Piqué volviera de su lesión de rodilla.

Y es que Koeman no tiene más de trece jugadores. En lo que va de Liga, el entrenador holandés ha contado con un once prácticamente fijo y dos cambios, ahora tres contando a Ilaix Moriba. De hecho, y esto son números incuestionables, solamente nueve futbolistas han superado los 1.800 minutos de juego, es decir, la suma de 20 partidos completos esta temporada en la competición doméstica. Sergiño Dest se queda solo a siete minutos de estos 1.800, con lo cuál podríamos incluírlo y decir que Koeman tiene a esos diez fijos insustituibles. Pero si abrimos el abanico hasta los 1.200 minutos, solo se suman a la lista Ousmane Dembélé, Gerard Piqué (que ha estado lesionado más de cuatro meses) y Ronald Araujo. Trece. Ninguno más. Martin Braitwhaite ha jugado 1.088 minutos y el resto de la plantilla ya están por debajo de los 1.000.

El holandés no confía en buena parte de su plantilla. Es una evidencia empírica, basada en las estadísticas. Por lo menos, en los partidos importantes no ha usado a nadie que no esté en su lista principal de opciones. Sergi Roberto vuelve a disputar algunos minutos tras sus lesiones musculares, pero Koeman sigue prefiriendo otros perfiles tanto en la banda como en el centro del campo, incluso tan diferentes como el joven Ilaix. Trincao, Pjanic, Junior Firpo y Riqui Puig viven en el ostracismo, sin minutos relevantes, Umtiti sigue luchando contra sí mismo; Neto no puede hacerle sombra a Ter Stegen y Coutinho y Ansu Fati siguen recuperándose de sus graves lesiones de rodilla. Y no hay más. Esta noche, en el Ciutat de Valencia, como decía John Toshack, "van a jugar los once cabrones de siempre".