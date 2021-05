No Busi, no party

El juego del Barcelona se resiente cuando el segundo capitán no está sobre el terreno de juego. Busquets es la muleta de Messi

El Barça ha dejado escapar varios partidos esta temporada, un montón de puntos en encuentros relativamente asequibles que le hubieran dado el liderato de una Liga que parece no querer ganar nadie. De hecho, esta última jornada ha acabado yéndole bien al Atlético de Madrid, que puede considerar el empate del Camp Nou como un gran barril de petróleo a explotar. El pinchazo del Real Madrid le mantiene en el liderato, con todas las opciones intactas, con una jornada menos en el campeonato y dependiendo de sí mismo para levantar el título. Simeone puede estar satisfecho.

Pero el conjunto azulgrana, que también tiene sus opciones, se ha dejado demasiados puntos. Y muchos de ellos, directa o indirectamente tienen que ver con el juego del equipo, con el posicionamiento táctico en el terreno de juego y con las ayudas en defensa que, en ocasiones, desaparecen. Ante el Atlético de Madrid, Ter Stegen volvió a salvar a un equipo que, tras la marcha de Sergio Busquets lesionado, implosionó y se desconfiguró. El último cuarto de hora de la primera parte, coincidiendo con la salida del mediocentro culé, fue un vendaval colchonero que pudo terminar con varios balones en el fondo de la red. Koeman decidió que la mejor opción para reemplazar a Sergio era situar a Ilaix Moriba en el interior y retrasar la posición de De Jong. Doble combo negativo: De Jong de pivote pierde transcendencia e Ilaix es un jugador diferente, de un estilo completamente distinto a lo que el Barça necesitaba para conectar con el ataque y abrir la defensa rojiblanca.

Sergio Busquets es único. Pese a ser uno de los jugadores de más edad de la plantilla, su calidad le hace insustituíble. Se cansa más que cuando tenía 25 años, es una evidencia, pero es titular en la gran mayoría de partidos. De hecho, Sergio solo se ha perdido dos encuentros de Liga en toda la temporada: no estuvo en la jornada 10, en el Wanda Metropolitano, un partido que terminó con victoria atlética y con un Barça atascado y sin recursos; y tampoco pudo participar en la jornada 21, en una victoria agónica del Barça en el Camp Nou ante el Athletic Club (2-1), en el que también fue un mal encuentro azulgrana y en el que el sustituto del catalán fue Miralem Pjanic, que no juega en Liga desde el 24 de febrero.

El centrocampista de Badia fue suplente también ante el Eibar en casa, en la jornada 16. Entró en el 82, pero el partido ya estaba muerto. Se adelantó el equipo basco con gol de Kike y empató Dembélé en el 67, pero a los blaugrana les faltó de todo. Ese día tampoco estuvo Messi. En las 35 jornadas que llevamos de Liga, Busquets ha sido titular en 29. Es un fijo y no tiene reemplazo, aunque Ronald Koeman le haya sustituído en 19 ocasiones, siempre en el segundo tiempo si no hay una lesión de por medio. Pero su salida del campo tampoco ha sido útil para el Barça, sino todo lo contrario. Sacar a Sergio del terreno de juego implica, sobre todo en partidos no decididos, un paso atrás para el equipo. En ocho de las 19 veces en las que el '5' ha sido sustituido, el marcador no ha cambiado o ha ido a peor para el conjunto blaugrana (1-3 vs Madrid, 1-1 vs Alavés, 2-1 vs Cádiz, 2-2 vs Valencia, 1-1 vs Cádiz, 2-1 vs Madrid, 1-2 vs Granada y 0-0 vs Atlético de Madrid).

Pero más que estadísticas, son sensaciones. Sin Busquets el juego no fluye. A Messi le falta su muleta favorita y el equipo se estanca en la construcción. El argentino se ve obligado a retroceder metros para recoger el balón mucho más atrás y el rival tiene facilidades para cerrar filas, sabiendo que Sergio no está y que al Barça le falta su hombre perfecto para romper líneas con un pase vertical. Al pivote catalán se le espera en Valencia para ser titular ante el Levante, pero ha quedado claro que su presencia es imprescindible para un equipo que depende todavía de su masa madre.