El amargo recuerdo de Marvin Angulo en Herediano

Primera División de Costa Rica: "Ellos me dieron la espalda", recordó el futbolista que se encuentra en Saprissa hace siete temporadas.

Marvin Angulo, futbolista que pertenece a Saprissa desde hace siete años y que previo a este ciclo estuvo dos períodos en Herediano, dimensionó valoró lo que fue su paso y no dudó en disparar duro contra un club del que siente que no lo valoraron.

"Después de debutar y de pasar más de seis años en Herediano, se dio lo que se dio. Siempre estuve anuente a colaborar con ellos. Ellos me dieron la espalda, nunca me llamaron ni ofrecieron nada", fue el recuerdo del mediocampista de 33 años en diálogo con Radio Columbia.

Asimismo, el nacido en Escazú y con pasado en la liga australiana con la camiseta de Melbourne City apuntó: "Desde ahí, mi relación con Herediano no ha sido ni buena ni mala, porque no me he comunicado con ellos para nada".

Foto: JOHN DURAN/AFP via Getty Images