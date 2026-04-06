El Almere City sufre un duro revés en el minuto 86 en su lucha por el título de la fase

El Almere City no ha tenido suerte en su lucha por el título de la cuarta fase. El equipo de Jeroen Rijsdijk cayó derrotado por 1-2 en casa ante el FC Den Bosch.

Aunque el Almere salió con fuerza y creó una gran ocasión de gol por medio de Emmanuel Poku, fueron los visitantes quienes se adelantaron en el marcador a los doce minutos.





Ilias Boumassaoudi remató de volea con maestría tras una excelente jugada de Kevin Monzialo: 0-1.

Antes del descanso, el Almere tuvo una oportunidad gigantesca para empatar. Olivier de Nijs pudo rematar a puerta vacía, pero, para sorpresa de todos, estrelló el balón en el larguero.

Poco después del descanso, el equipo local logró empatar. El defensa del Den Bosch, Sheddy Barglan, resbaló de forma muy desafortunada, tras lo cual Milan de Haan pudo rematar: 1-1.

Tras una buena racha del Almere, en la que Pepijn van de Merbel tuvo que intervenir en varias ocasiones, el Den Bosch se adelantó contra todo pronóstico a cinco minutos del final.

Jeffry Fortes recibió el balón en el área tras un saque de esquina y lo introdujo en la portería, lo que permitió al Den Bosch llevarse los puntos a Brabante.

Con esta derrota, el Almere ya no tiene asegurada la primera plaza en la cuarta fase. El ADO Den Haag puede proclamarse campeón el lunes por la noche y superar al Almere en la clasificación de la fase. El RKC Waalwijk, el Vitesse, el Den Bosch y el Willem II pueden igualar a puntos al equipo de Flevoland.



