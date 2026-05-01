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Kayne van OevelenImago
Wessel Antes

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El Ajax intentó convencer al prometedor portero, pero no lo consiguió en absoluto

Ajax
FC Volendam
K. van Oevelen
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El portero Kayne van Oevelen (22) explicó a ESPN por qué rechazó al Ajax hace año y medio, cuando el club de Ámsterdam contactó al FC Volendam.

Natural de Zaandam, mide 1,99 m y ha sido elegido Jugador del Mes de abril en la VriendenLoterij Eredivisie. Esta temporada está destacando con el Volendam.

Ha jugado 63 partidos oficiales con el Volendam y ha dejado su portería a cero en trece ocasiones. Su contrato en el Kras Stadion dura hasta mediados de 2028.

El Ajax intentó ficharlo la temporada pasada, pero no lo convenció.

En lugar de enviar a un emisario de peso, Ajax mandó al entrenador de porteros del filial. «Dije: “Me quedo en Volendam”. Ajax es un club hermoso, pero la propuesta no era lo que esperaba. Aquí sé lo que tengo y no lo dejo así como así».

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Por ahora se centra en el Volendam, que aspira a mantenerse en la Eredivisie: «Es emocionante, pero la presión me sienta bien. Solo hay que recordar por qué empecé a jugar al fútbol».

Según Transfermarkt, su valor alcanza los 2 millones de euros y varios equipos de la Eredivisie lo siguen de cerca.

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