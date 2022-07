El 1x1 de los fichajes del Barcelona en la pretemporada

Analizamos el rendimiento de los fichajes del Barcelona en la pretemporada 2022-23

El Barcelona ha disputado tres partidos de pretemporada: Olot, Inter de Miami y Real Madrid. Hasta ahora, los cuatro fichajes que ha realizado el equipo barcelonista han tenido minutos. En GOAL analizamos sus prestaciones en estos primeros duelos. Antes de empezar LaLiga, el Barça deberá enfrentarse a la Juventus y al New York Red Bulls en los Estados Unidos, y al Pumas en el Trofeo Joan Gamper.

Andreas Christensen: Jugó las dos primeras partes ante el Inter de Miami y el Real Madrid, siendo pieza principal de Xavi Hernández en el eje de la defensa en esta pretemporada. Tuvo que intervenir poco durante el duelo ante el equipo de la MLS, pero ante el Madrid estuvo bien colocado y concentrado en las llegadas al área de su rival, controlando su zona en todo momento con liderazgo. Estuvo muy sólido, aunque tuvo algunos problemas cuando se vio obligado a salir de zona, a lo largo del campo. Sufrió a la hora de darse la vuelta y correr hacia atrás contra jugadores mucho más rápidos que él, como Eden Hazard. A grandes rasgos, buenos primeros minutos del danés con el Barça.

Franck Kessié: Fue titular ante el Inter de Miami y pero cedió su puesto a Gavi ante el Madrid, contra quién entró en la segunda mitad. Jugó de interior en ambos partidos, probándose en una posición que en los últimos cinco años en el Milan no existió. Una posición con más responsabilidades en la generación de espacios que la de mediapunta libre en los rossoneri. En ambos partidos entendió lo que le pide Xavi: jugó rápido y con precisión el balón, se asoció con éxito con sus compañeros y exhibió su punto fuerte, la llegada al área. De hecho, una de sus aproximaciones acabó con una clarísima ocasión de gol que el marfileño no pudo definir con destreza ante Courtois.

Raphinha: La gran sensación de la pretemporada. El brasileño copa buena parte de los ataques del equipo barcelonista cuando está en el campo. Sus compañeros le buscan constantemente por su capacidad regateadora y sus buenas asistencias filtradas al área. Ante el Inter de Miami fue titular, jugó 45 minutos y participó en los tres primeros goles del conjunto blaugrana, marcando uno de ellos. Contra el Real Madrid, fue el autor del único gol del encuentro. Y qué golazo. El público culé puede estar ilusionado con el fichaje del extremo ex del Leeds United.

Robert Lewandowski: No fue convocado en Miami por acabar de llegar y por no haber completado ningún entrenamiento con el Barça. Pero ante el Real Madrid, en la primera oportunidad que tuvo Xavi, le puso en el césped demostrando su gran confianza en el delantero polaco pese a llevar pocas sesiones con el grupo. Jugó los primeros 45 minutos y dejó muestras de lo que es: un rematador puro. Se movió bien fuera del área, pero donde más se le reconoce es dentro del rectángulo fatídico, buscando la portería ante la mínima posibilidad. Debe adaptarse al juego del Barça, aunque sus primeros 45 minutos no son para nada decepcionantes.