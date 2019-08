Eddie Hernández: "Vamos a sacar el resultado para avanzar"

El futbolista de Olimpia tiene confianza de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf contra Forge.

Olimpia enfrentará a Forge en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula el jueves en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf. El equipo hondureño perdió 1-0 en Canadá, pero Eddie Hernández confía en que darán vuelta el resultado para avanzar a la siguiente ronda.

"Confiados no estamos, pero confiamos en nosotros y en que podemos hacer las cosas bien. Si se mira el vídeo del partido, las ocasiones de gol las tuvo Olimpia, sin incluir el penal, se pudo meter tres o cuatro. Yo sé que todos los partidos son diferentes y ahora nos conocen un poco mejor, pero aquí vamos a sacar el resultado para poder avanzar", declaró el delantero de 28 años.

La presión alta parece ser la fórmula a la que apostará Olimpia para vencer al equipo canadiense. "El profe nos dice que cuando perdemos la pelota hay que presionar y creo que si lo hacemos cerca del área, le podemos hacer daño. Es un gol que tenemos que hacer, pero sin desesperarse y tratar de buscar el siguiente. Creo que la presión puede ser el arma para hacerle daño", afirmó Hernández.

"Es un duelo bastante difícil, los partidos de la Liga Concacaf son así. Si bien es cierto que es un equipo al que no conocemos mucho, hizo bien su trabajo en Canadá y lograron el objetivo. Pero aquí nosotros tenemos el clima a nuestro favor, una cancha que conocemos mejor que ellos, que come piernas y no están acostumbrados, así que esperamos sacarle mucho provecho", concluyó.