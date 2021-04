Dudamel rompió protocolos COVID-19 con jugadores de la U en su departamento

El DT venezolano reconoció que citó a un grupo del plantel a su domicilio. "Fue una irresponsabilidad", dijo. El Gobierno le lanzó una dura crítica.

El técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, admitió en conferencia de prensa que sostuvo una reunión con algunos jugadores del Primer Equipo en su domicilio particular rompiendo los protocolos COVID-19 decretados por las autoridades sanitarias en medio de la cuarentena. Esto, luego que el conjunto azul presentara un brote del virus que les impidió jugar con plantel completo la revancha frente a San Lorenzo por Copa Libertadores.

"Tuvimos una reunión con un grupo pequeño de jugadores... Mis más sinceras disculpas", reconoció el estratega venezolano desde el CDA. Y en la misma línea, aceptó que fue una "irresponsabilidad" en medio de la pandemia que ha dejado como saldo más de 8.000 contagios diarios.

"¿Irresponsabilidad? Sí, estoy de acuerdo. Por eso quise adelantar mi intervención, y por eso aclaro que no estuvo todo el plantel. Fueron muy pocos y para compartir un contenido. No fue una reunión de 15 ó 20 personas (...) Sentí como entrenador que podía complementar lo que estamos haciendo, y equivocadamente se realizó de esta forma. Está bien el llamado de atención y no puede volver a ocurrir. Mis más sinceras disculpas".

Respecto a los motivos de la cita en su departamento, el nacido en San Felipe advirtió que se desarrolló con "el objetivo es mostrar lo hecho en partidos anteriores o algo puntual del juego y el rival. No todas las actividades deben ser para un funcionamiento colectivo. Uno intenta ganar el mayor tiempo posible".

En ese sentido, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, lanzó una dura crítica a través de sus redes sociales. “Los permisos entregados al fútbol son para la práctica deportiva, no para reuniones en domicilios. Rechazamos lo realizado por el director técnico de Universidad de Chile”, manifestó la autoridad de Gobierno en Twitter. “Llamamos a respetar las medidas del Ministerio de Salud y a colaborar con el contexto: todos debemos ser un ejemplo para la ciudadanía”, cerró.