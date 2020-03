Drenthe se mete a actor

Nieuwe speler gemeld !!! Het is dan zover..... Na lang stil te moeten houden, mag ik dan EINDELIJK bekend maken dat ik te zien ben in de serie MOCRO MAFIA! Ik ben super enthousiast over mijn deelname in de serie en kan niet wachten om de kijkers te mogen amuseren met mijn rol! Ik vind het meer dan spannend om jullie deze andere kant van Royston te laten zien maar ik hoop dat jullie er net zo van gaan genieten als ik. Dus ga het checken! #mocromafia #roystondrenthe #moretocome #kijkmaarwatjedoet #videoland #MM2

A post shared by Royston Ricky Drenthe (@roya2faces) on Mar 23, 2020 at 3:59pm PDT