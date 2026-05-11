Dos de sus principales estrellas dejan el Feyenoord: «45 millones de euros»

Givairo Read y Ayase Ueda jugarán el domingo ante el PEC Zwolle su último partido con el Feyenoord, según Rijnmond. Ambos futbolistas atraen el interés de clubes extranjeros con gran poderío económico, al igual que Anis Hadj Moussa.

Aunque el domingo cierran la temporada visitando al PEC Zwolle, en los despachos ya se prepara el próximo mercado de fichajes. Se da por hecho que ambos dejarán el club el verano.

Read, lateral derecho de 19 años, tiene contrato hasta 2029, pero su progresión atrae a clubes como Bayern de Múnich y Manchester City.

Feyenoord solo aceptaría una oferta de al menos treinta millones de euros por el lateral, al que considera una pieza clave.

Ueda, delantero japonés que cumplirá 28 años en agosto y tiene contrato hasta 2026, interesa a Everton y Brighton de la Premier League.

El precio de venta de Ueda rondaría la mitad de lo que el Feyenoord pide por Read. El delantero, con 25 goles, lidera la clasificación de máximos goleadores de la VriendenLoterij Eredivisie y está cuajando una temporada espectacular en Róterdam. En total, el Feyenoord espera obtener 45 millones de euros con la salida de ambos.

Además, Hadj Moussa podría marcharse este verano: Benfica lo sigue desde hace tiempo y Lille también ha mostrado interés. Para el extremo argelino, fichar por el club francés sería especial, pues se crió cerca de allí.

Sin embargo, el Feyenoord no quiere dejarlo marchar: tiene contrato hasta 2030 y, según el club, un alto valor de mercado.