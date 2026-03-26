Dónde ver transmisión en vivo de fútbol de Premier League

La temporada 2025-26 de la Premier League ya está en marcha, donde el vigente campeón, Liverpool, intentará refrendar el título que obtuvo la campaña pasada, motivo por el cual, hizo una importante inversión fichando a grandes futbolistas como Alexander Isak, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong.

Los otros clubes del 'Big Six' amenazan con pelearle el campeonato a los Reds. Manchester City y Arsenal se presentan como las mayores amenazas por la plantilla con la que cuentan y el desempeño que han tenido en años recientes. Por otro lado, el Chelsea, recién coronado campeón del mundo el verano pasado, confía en volver a ser aspirante a alcanzar la gloria en el fútbol inglés y finalmente, el Manchester United y el Tottenham son toda una incógnita luego de quedar muy abajo en la tabla la temporada anterior.

Newcastle y Aston Villa apuntan a ser los equipos sorpresa que peleen por un lugar en puestos de Champions League y Europa League, además de que en la parte baja, también se avecinan muchas emociones en la lucha por no descender. Los nuevos inviados de la Premier League: Leeds United, Burnley y Sunderland no quieren perder la categoría y estarán peleando palmo a palmo contra clubes como Wolves, West Ham o Nottingham Forest por no bajar a la Championship al final del año futbolístico.

Por muchos considerada la mejor liga del mundo, la Premier League promete emoción en cada uno de sus partidos en la presente temporada y por ello, los aficionados de todo el planeta no querrán perder detalle de lo que ocurre en la 'isla del fútbol' a lo largo de la campaña.

En GOAL te decimos cómo ver la Premier League, dependiendo del país en el que te encuentres:

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA PREMIER LEAGUE

En España, la cadena que tiene los derechos de transmisión de la Premier League es DAZN. Para Sudamérica, la llamada 'mejor liga del mundo' puede verse en vivo en ESPN por televisión y en Disney Plus por streaming.

Para México, dos cadenas se dividen los derechos de transmisión de la Premier, pues la mitad de los partidos por jornada van por TNT Sports/HBO Max, mientras que el resto se pueden disfrutar en la señal de Fox/Caliente TV.

Finalmente, en Estados Unidos el fútbol inglés se transmite en televisión por Telemundo, NBC Sports, Universo y USA Network y en streaming a través de Fubo y Peacock.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España DAZN México TNT Sports, HBO Max, Fox y Caliente TV Sudamérica ESPN y Disney Plus Estados Unidos Telemundo, Universo, USA Network, NBC Sports, Peacock y Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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