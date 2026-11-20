Cómo ver el Niza vs Paris Saint-Germain con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 11:15 Allianz Riviera

El Paris Saint-Germain visita al Niza en el Allianz Riviera el sábado 12 de diciembre de 2026, en un partido de Ligue 1 en el que el líder busca ampliar su ventaja al frente de la clasificación.

El PSG llega al sur de Francia en un gran momento. El equipo de Luis Enrique ha ganado sus cinco últimos partidos, con 14 goles a favor y solo tres en contra durante esa racha. Su encuentro más reciente fue una ajustada victoria por 1-0 ante el Troyes, entre una goleada por 6-0 al Villarreal y un contundente triunfo por 4-2 frente al Barcelona en la Champions League.

Sin embargo, el Niza es un rival difícil de batir en casa. El equipo de Olivier Pantaloni ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de Ligue 1 y ha marcado 11 goles en ese periodo. Su única derrota en esa serie fue ante el Lyon y afronta este encuentro tras encadenar tres victorias ligueras.

El conjunto visitante no podrá contar con Khvicha Kvaratskhelia, que estará de baja durante un largo periodo tras romperse el ligamento cruzado anterior en el duelo de Champions League contra el Barcelona en octubre. El extremo georgiano ha confirmado que espera perderse unos seis meses de competición.

En el Niza, el capitán y veterano centrocampista Axel Witsel figura en el once previsto, mientras Pantaloni busca imponer la fortaleza física de su equipo en el centro del campo frente a una de las plantillas con más talento técnico de Europa.

El PSG lidera la Ligue 1 con 23 puntos, dos más que el Lille, segundo clasificado. El Niza, sexto, buscará recortar distancias con los puestos europeos mediante un resultado de peso en casa.