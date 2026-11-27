Cómo ver el Niza-Troyes con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde puede resultar útil una red privada virtual (VPN).

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 14:45 Allianz Riviera

El Niza recibe al Troyes en el Allianz Riviera en un partido de la Ligue 1. El equipo local buscará recuperarse pronto de una noche dolorosa ante el líder de la competición.

El equipo de Olivier Pantaloni perdió 3-2 contra el Paris Saint-Germain el 21 de noviembre. El Niza se adelantó con un gol de Mohamed Amoura a los ocho minutos, pero el PSG remontó y Ferran Torres marcó el tanto de la victoria a falta de cinco minutos. La derrota puso fin a la racha del Niza sin perder en casa esta temporada.

Ali Abdi marcó un gol de consolación en el tiempo añadido. Antes de ese tropiezo, el Niza había ganado tres de sus cuatro partidos de liga anteriores, entre ellos el triunfo por 5-2 ante el Rennes y la victoria por 2-0 en casa del Angers.

El Troyes llega con mejores sensaciones tras ganar 3-1 al Le Havre el 20 de noviembre. El equipo de Stephane Dumont perdió 1-0 ante el PSG el 7 de noviembre y ocupa la 14.ª posición. Está lejos de tener que preocuparse por la permanencia, aunque tampoco puede sentirse cómodo.

El Niza ocupa la séptima posición, por lo que afronta el partido mejor situado en la tabla y con un ataque más eficaz. Tanto Amoura como Elye Wahi figuran en el once previsto.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Niza-Troyes. Los detalles del canal de TV y del streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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