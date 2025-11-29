Dónde ver el Seattle Seahawks y Minnesota Vikings: transmisión en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sam Darnold enfrenta a su antiguo equipo en medio de las luces brillantes del fin de semana, mientras los Seattle Seahawks reciben a los Minnesota Vikings en el Lumen Field. Seattle está enfrascado en una batalla por el título de la NFC Oeste, mientras que Minnesota simplemente intenta aferrarse al borde de la imagen de postemporada.

Fecha y hora de inicio de Seahawks vs Vikings

Los Seahawks y Vikings juegan el domingo, 30 de noviembre, en Lumen Field en Seattle, WA, en un juego del calendario de la Semana 13 de la NFL. El inicio está fijado para las 4:05 pm ET o 1:05 pm PT.

Fecha Domingo, 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio 4:05 pm ET / 3:05 pm CT / 1:05 pm PT Estadio Lumen Field Ubicación Seattle, WA

Cómo ver Seahawks vs Vikings en TV y streaming

Canal de TV nacional: CBS

Servicio de streaming:Fubo, Paramount+

Los Seahawks llegan al enfrentamiento tras una victoria de 30-24 sobre los Tennessee Titans, y este es solo su segundo juego en casa en noviembre. Después de lanzar cuatro intercepciones costosas en la derrota ante Los Angeles Rams, Darnold se recuperó en Nashville con 244 yardas de pase y dos touchdowns. Sin embargo, el domingo trae una prueba mucho más difícil con la defensa de Minnesota llegando a la ciudad. Defensivamente, Seattle parece dispuesto a aprovecharse del mariscal de campo novato no seleccionado Max Brosmer.

Los Vikings llegan a la Semana 13 después de ser aplastados por los Green Bay Packers, y las cosas solo se ponen más difíciles. J.J. McCarthy salió de ese juego con una conmoción cerebral después de ser capturado cinco veces, despejando el camino para que Brosmer haga su debut en la NFL. Es un bautismo de fuego, especialmente contra una defensa de Seattle que ha sido impecable toda la temporada. Con la ofensiva de Minnesota repentinamente inestable, recae aún más responsabilidad sobre la defensa de los Vikings para tratar de contener a Darnold y al explosivo receptor Jaxon Smith-Njigba.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Seahawks vs Vikings.

En EE. UU., Seahawks vs Vikings será transmitido por CBS, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestros servicios de streaming favoritos, Fubo y Paramount+, ambos actualmente ofrecen una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada ahora es más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para ver casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos de la NFC los domingos, ABC, ESPN para Monday Night Football, y NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de temporada regular y de playoff. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por un extra de $11/mes y seguir cada drive de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados locales de equipos aún pueden transmitir esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, lo que lo convierte en una opción flexible todo en uno. Y no solo es fútbol americano — Fubo está cargado con contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA, y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver lo más destacado de Seahawks vs Vikings

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Seahawks y los Vikings estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y a través de las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue con nosotros.

NFL+ es el lugar de referencia para los aficionados que quieren revivir partidos completos sin anuncios o ver en vivo partidos locales y en horario estelar. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunas ventajas adicionales, incluyendo el acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo en el mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otros contenidos a la carta. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada serie de anotación en toda la liga. A $15 para el Premium, es la forma más económica de conseguirlo.

Sumándose a la reorganización del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, tiene un costo de $39.99 al mes.

Mira el juego con VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier parte del mundo mediante el uso de un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Un VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo, y desees transmitir el juego en vivo. Incluso puedes probar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar un VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios VPN aquí.