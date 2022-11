¿Dónde están ahora los jugadores del primer partido de Diego Maradona como DT de Argentina?

El ciclo de Diego al frente de Argentina duró dos años, incluyó una mítica clasificación al Mundial y una dura eliminación ante Alemania.

El 19 de noviembre de 2008 no fue un día más para el fútbol argentino. En el estadio Hampdem Park, situado en Glasgow, Argentina se media con Escocia en un amistoso que será recordado porque fue el primer partido de Diego Maradona como entrenador de la selección. La Albiceleste jugó bien y ganó 1-0 con gol de Maxi Rodríguez.

En GOAL te recordamos donde están los jugadores de aquella fecha:

Juan Pablo Carrizo

En ese entonces atajaba en Lazio, aunque nunca pudo hacerse dueño del arco blanquiceleste. Por eso volvió a River en 2010, tocándole vivir el descenso Millonario. Fue uno de los que más banca tuvo de Diego Maradona, el día de la histórica goleada 6-1 de Bolivia en la altura, el astro comentó: "Yo le digo a todos que mi arquero es Juan Pablo Carrizo". Después de un recorrido por diversos equipos italianos, cerró su carrera entre Monterrey y Cerro Porteño. Actualmente estudia para ser entrenador de fútbol profesional.

Gabriel Heinze

Tras su extensa carrera como jugador, que implica equipos como PSG, Manchester United, Real Madrid y Newells, entre otros, decidió seguir ligado al fútbol como entrenador. Tuvo un mal inicio en Godoy Cruz, pero rápidamente lo revirtió con dos pasos exitosos en Argentinos Juniors y Vélez.

Su última experiencia, en Atlanta United, duró un puñado de meses y se resolvió de forma caótica. Luego de un tiempo sin dirigir, aceptó la oferta de Newells y es nuevo DT de la Lepra.

Martín Demichelis

Comenzó su carrera en River y luego emigró a Alemania para unirse a las filas de Bayern Múnich donde estuvo siete temporadas. Luego pasó por otros equipos relevantes de Europa, tales como Manchester City o Atlético de Madrid. Se retiró del fútbol en 2017 y dos años después volvió al conjunto bávaro en calidad de entrenador de juveniles. En la actualidad es el sucedor de Marcelo Gallardo en el banquillo de River Plate.

Emiliano Papa

Se retiró del fútbol profesional en 2021, a los 40 años, en Arsenal de Sarandí. Sin dudas, su paso más importante fue en Vélez, donde estuvo entre 2008 y 2015. El encuentro ante Escocia fue su debut en la Selección, luego jugaría algunos amistosos más de la mano de Diego Maradona y recién en 2011 volvería a ponerse los colores albicelestes para disputar la primera edición del Superclásico de las Américas, al cual solo podían ir futbolistas del ámbito local.

En 2022 volvió a Vélez para formar parte de la Secretaría Técnica que lidera Christian Bassedas.

Javier Zanetti

El tercer jugador con más partidos vistiendo la celeste y blanca no fue al Mundial 2010 a pesar de haber logrado la UEFA Champions League ese año. El Pupi es, desde 2014, Vicepresidente de Inter. Ya es todo un emblema del club, puesto que jugó ahí desde 1995 hasta su retiro, en 2014 a los 40 años.

Fernando Gago

Dueño de una categoría poco usual, cuando pudo fue un gran socio para Lionel Messi. Pero las lesiones fueron un problema transversal en su carrera como futbolista, tanto así que por ellas se retiró. En 2018, después de la final en Madrid entre Boca y River, comentó a sus compañeros que abandonaría el fútbol. Pero no lo hizo hasta dos años después, ya en Vélez, habiéndolo intentado todo.

Rápidamente pasó del campo al banco, teniendo su primera experiencia como entrenador en Aldosivi. Ahora mismo se encuentra dirigiendo a Racing.

Javier Mascherano

"Mascherano y diez más" es una de las tantas frases icónicas que nos legó Diego Maradona. El Jefecito fue un pilar de la Selección durante toda su carrera, llegando a ser el segundo futbolista con más presencias. Entre Mundiales, Copas América, Juegos Olímpicos y diversos torneos juveniles, disputó 15 competencias vistiendo la albiceleste. Se retiró con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 2020, y actualmente es el entrenador de la Sub 20 de Argentina.

Jonás Gutierrez

El Galgo formó parte del plantel argentino que viajó a Sudáfrica 2010. Comenzó su carrera en Vélez, tuvo un paso por Mallorca pero su paso europeo más relevante estuvo en Newcastle. Allí jugó desde 2008 hasta 2015. Volvió al fútbol argentino para ganar la Copa Sudamericana 2017 con Independiente. En 2021 se retiró vistiendo los colores de Almagro, club del cual es hincha.

Maxi Rodríguez

Exactamente dos años antes del amistoso ante Escocia, Maxi había marcado uno de los goles más importantes de las últimas décadas para Argentina: el 2-1 ante México en el Mundial de Alemania 2006. Lo que no sabía es que todavía le quedaría hacer historia grande. En 2014 metió el penal que definió la serie ante Holanda para que Argentina llegue a una final del mundo 24 años después. En 2021 se retiró del fútbol profesional: "Me vacié por completo, no tengo nada más para dar", fue su mensaje. De todas formas, seguirá ligado al fútbol porque jugará en Hughes F.B.C, club de su localidad que milita en la Liga Venadense.

Ezequiel Lavezzi

Fue parte de "La Generación de Plata", que logró los tres segundos puestos entre 2014 y 2016. Se retiró en 2019, en el Hebei Fortune de China, donde estuvo cuatro años. Antes tuvo dos grandes pasos por Napoli y PSG.

Carlos Tevez

Su participación en Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y su vuelta al Xeneize dieron una de las carreras más prestigiosas y exitosas de la historia del fútbol argentino. La época de Diego Maradona en la Selección fue la última del Apache como líder, puesto que después del Mundial 2010 fueron Messi y Mascherano los que tomaron la posta.

En julio de 2021 se fue de Boca, poco después anunció su retiro y un nuevo rol dentro del fútbol: ser entrenador. Tuvo la primera experiencia en Rosario Central, pero decidió renunciar.

Daniel Cata Díaz (Suplente)

El defensor, con pasado exitoso por el Boca Juniors multicampeón de 2005 y vuelta en 2013, por aquel entonces se encontraba en Getafe, su casa europea. Allí estuvo entre 2007 y 2012, con un segundo paso en 2016. En 2021 se retiró del fútbol en el Móstoles URJC logrando el ascenso a Segunda División RFEF.

Germán Denis (Suplente)

El Tanque tuvo muy pocos minutos como futbolista de la Selección. Con una carrera que se destacó en Independiente y Atalanta. Actualmente juega en el Real Calepina, de la serie D de italia.

José Sosa (Suplente)

Es reconocido en Argentina por formar parte del Estudiantes de Simeone que arrebató el tricampeonato a Boca. El Principito fue quien marcó el gol de la victoria. Además, tuvo su paso europeo por Bayern Múnich, Atletico de Madrid y Milan. En 2022 volvió a La Plata para vestir los colores del Pincha.

Lucho González (Suplente)

El ex Huracán, River y Porto, entre otros, se retiró en 2021, a sus 40 años. Logró un récord brillante: es, junto a Carlos Tévez, el segundo futbolista profesional con más títulos profesionales de la historia. En total levantó 29 títulos.