Dónde y cómo ver la Serie A 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Serie A presenta un campeonato con clubes llenos de tradición, grandes rivalidades y la posibilidad de ver a más de un equipo luchando por el título, además de futbolistas de clase mundial y un estilo de juego que se diferencia de las demás ligas. El fútbol italiano es para los amantes de la estrategia, defensas de hierro y delanteros que no tienen el lujo de dejar escapar la más mínima oportunidad.

Con equipos con AC Milán, Juventus, Inter de Milán, Napoli, AS Roma, Lazio, Fiorentina y Atalanta, la Serie A nunca decepciona, con un renovado protagonismo a nivel continental de la mano de los Nerazzuri y que el resto busca replicar en los diferentes torneos que ofrece la UEFA, con la intención de mejorar la imagen de un fútbol que ha dejado que desear en los últimos tiempos en cuanto a resultados fuera de casa.

Napoli es el campeón actual, pero el resto de los gigantes del calcio apuntan al trono.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA SERIE A 2025-26

La Serie A 2025-26 estará disponible en España por la señal de DAZN y en México por ESPN y Disney+. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de DAZN, Paramount+, FOX Deportes y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España DAZN México ESPN, Disney+ Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos DAZN, Paramount+, FOX Deportes, Fubo Sports

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Últimos campeones de la Serie A

La primera mitad de la última década se encuentra dominada por la Juventus, con cinco títulos, pero desde entonces, la Vecchia Signora no ha logrado terminar en los dos primeros puestos de la clasificación. De manera que en cinco temporadas más recientes los trofeos se han dividido entre Napoli (2), Inter de Milán (2) y AC Milán (1), con el resurgimiento de los dos equipos de la ciudad de Milán, además del protagonismo de los de Napoles, quienes han dejado atrás los oscuros días de vivir bajo la sombra de la Juventus. Los tres siguen luciendo fuertes para la campaña actual y lucen como favoritos para competir por el derecho a ser el rey del calcio.

Sin embargo, en el palmarés histórico, la Vecchia Signora se mantiene en la cima con amplia diferencia, gracias a sus 36 títulos. El top 3 lo completan Inter de Milán (20) y AC Milán (19), seguidos por Genoa (9), Torino (7), Bologna (7), Napoli (4), AS Roma (3), Lazio (2) y Fiorentina (2). De manera que se necesitará una sequía mucho más larga de la Juventus antes de pensar en la posibilidad de ver a un nuevo gigante en la cima histórica de la Serie A, pero parece que el momento actual indica que la diferencia se podría seguir cortando en los próximos años, con los equipos de Milán comandando el intento de remontada en las cifras de todos los tiempos.

Temporada Campeón Subcampeón 2024-25 Napoli Inter de Milán 2023-24 Inter de Milán AC Milán 2022-23 Napoli Lazio 2021-22 AC Milán Inter de Milán 2020-21 Inter de Milán AC Milán 2019-20 Juventus Inter de Milán 2018-19 Juventus Napoli 2017-18 Juventus Napoli 2016-17 Juventus AS Roma 2015-16 Juventus Napoli

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