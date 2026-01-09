Dónde y cómo ver la FA Cup 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

La FA Cup es el torneo más antiguo del planeta en lo que se refiere a fútbol. Con una rica historia llena de resultados sorpresivos, grandes campeones, equipos legendarios y emociones, es un torneo obligado para todos los amantes del balompié, especialmente aquellos afines al inglés. Las grandes potencias como Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United y Chelsea siempre se presentan como favoritos, pero los clubes de menor prestigio siempre están listos para dar un golpe en partidos de eliminatoria a 90 minutos.

Por su parte, los cuadros de divisiones inferiores le dan un toque especial al certamen, especialmente aquellos con historia en la Premier League o que han ganado este trofeo en otras épocas. Por lo que para aficionados más grandes es la oportunidad de reencontrarse con clubes que fueron parte de sus infancias, mientras los más jóvenes se acercan a cuadros como como QPR, Derby County, Blacburn Rovers, Sunderland, Bolton, Middlesbrough, West Bromwich, Birmingham City, Sheffield United y varios más.

Con ganadores como Crystal Palace (campeón defensor) y Leicester City en los últimos 10 años, además de finalistas como Watford, es claro que el margen para las sorpresas es mucho más grande al que se puede ver en competiciones domésticas de otros países con ligas de primer nivel, como en España o Italia.

En GOAL te contamos cómo ver la FA Cup 2025-26 en español en vivo por TV y streaming en los países de España, México, Sudamérica y Estados Unidos.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA FA CUP 2025-26

La FA Cup 2025-26 no tiene señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN, mentras que en México estarán disponibles las señales de TNT Sports, HBO MAX, FOX One y Tubi, dependiendo del partido. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN App y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España Sin señal confirmada México TNT Sports, HBO MAX, FOX One, Tubi Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Últimos campeones de la FA Cup

Crystal Palce es el actual campeón del torneo, también finalista en 2016. Por su parte, Manchester City, Manchester United y Arsenal han ganado dos títulos cada uno en las últimas 10 ediciones. Los Citizens y Red Devils también suman un par de subcampeonatos cada uno.

Chelsea también cuenta con un trofeo en el lapso mencionado, mientras que ha perdido cuatro finales, tres de ellas de manera consecutiva entre 2020 y 2022. Finalmente, Liverpool y Leicester City se quedaron con las dos coronas restantes.

Temporada Campeón Subcampeón 2024-25 Crystal Palace Manchester City 2023-24 Manchester United Manchester City 2022-23 Manchester City Manchester United 2021-22 Liverpool Chelsea 2020-21 Leicester City Chelsea 2019-20 Arsenal Chelsea 2018-19 Manchester City Watford 2017-18 Chelsea Manchester United 2016-17 Arsenal Chelsea 2015-16 Manchester United Crystal Palace

