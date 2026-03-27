Dónde y cómo ver la Champions League 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Champions League 2025-26 promete muchas emociones con los mejores equipos europeos de la actualidad. Con el trofeo más prestigioso del planeta a nivel de clubes en juego, PSG llega como campeón defensor frente a la élite continental.

Equipos como el Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Múnich y Liverpool buscan regresar a la cima que alcanzaron en años recientes. Inter de Milán busca dar el último paso y levantar el título que se le ha negado en sus últimas dos apariciones en finales, mientras Barcelona quiere aprovechar su plantilla actual para volver a ser reyes de Europa, objetivo que no han alcanzado desde 2015.

Con el formato de fase de liga se esperan grandes cruces incluso antes de las rondas de eliminación directa.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26

La Champions League 2025-26 estará disponible en España por las señales de Movistar en M+ Liga de Campeones y en México por FOX y Caliente TV o TNT Sports y HBO MAX, de acuerdo al partido. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+, así como en FOX Sports para Argentina. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Paramount+, ViX Premium, TUDN, CBSSN y UniMás, dependiendo del juego.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España M+ Liga de Campeones México FOX, Caliente TV, TNT Sports, HBO MAX Sudamérica ESPN, Disney+ Estados Unidos Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

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Últimos campeones de la Champions League

Entre los últimos ganadores del cermanen continental resalta el Real Madrid con cinco títulos en las últimas 10 ediciones, mientras que sobresale la ausencia del Barcelona, ganador del torneo por última ocasión en la temporada de 2014-2015. Del resto de nombres hay pocas sorpresas, con clubes importantes entre aquellos que levantaron el trofeo, como Liverpool, Manchester City, Bayern Múnich y PSG. Los italianos no se han coronado desde 2010, cuando lo consiguió el Inter de Milán, a quien le han negado la corona en la final en dos ocasiones en los pasados 10 años. Asimismo, cuadros como Atlético de Madrid, Juventus, Tottenham y Borussia Dortmund se quedaron a un paso de obtener el campeonato.

Temporada Campeón Resultado de la Final 2024-25 París Saint-Germain París Saint-Germain 5-0 Inter de Milán 2023-24 Real Madrid Real Madrid 2-0 Borrusia Dortmund 2022-23 Manchester City Manchester City 1-0 Inter de Milán 2021-22 Real Madrid Real Madrid 1-0 Liverpool 2020-21 Chelsea Chelsea 1-0 Manchester City 2019-20 Bayern Múnich Bayern Múnich 1-0 Paris Saint-Germain 2018-19 Liverpool Liverpool 2-0 Tottenham 2017-18 Real Madrid Real Madrid 3-1 Liverpool 2016-17 Real Madrid Real Madrid 4-1 Juventus 2015-16 Real Madrid Real Madrid 1(5)-(3)1 Atlético de Madrid

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