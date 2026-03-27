Dónde y cómo ver la Bundesliga 2025-26: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Bundesliga es conocida por su gigante bávaro, el Bayern Múnich, no solo la más grande potencia del balompié alemán, sino uno de los históricos de toda Europa. Bayern ha ganado desde 2013 todos los títulos de liga, con excepción de uno (Bayer Leverkusen 2024).

Sin embargo, el fútbol alemán no es solo el Bayern Múnich, es también su atractivo estilo de técnica, intensidad y fútbol ofensivo, además de clubes como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Stuttgart, Eintracht Frankfurt y varios más, todos con futbolistas de primer nivel que brillan en sus selecciones.

Bayern es el campeón, pero sus ambiciones de volver a la cima continental puede crear una oportunidad para el resto de derrumbar al gigante de su trono, aunque los bávaros han sabido manejar la presión de sus rivales a través de su historia, con pocas rachas negativas sin levantar trofeo a lo largo de los años.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA BUNDESLIGA 2025-26

La Bundesliga 2025-26 estará disponible en España por la señal de DAZN y en México por Sky Sports. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

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Últimos campeones de la Bundesliga

Bayern Múnich es dueño absoluto del fútbol alemán con nueve de los últimos 10 trofeos disputados en sus vitrinas, con Bayer Leverkusen como el único equipo en arrebatarles el título en estos últimos 110 años. Por su parte, Borussia Dortmund es quien suma más subcampeonatos en dicho lapso con cinco torneos terminados en la segunda posición de la clasificación, seguido del RB Leipzig con dos segundos puestos. Otros en intentar y fallar fueron Stuttgart y Schalke 04.

En el palmarés histórico la diferencia también es abrumadora a favor de los Bávaros, quienes suman 34 títulos, seguidos por Nürnberg (9), Borussia Dortmund (8), Schalke 04 (7), Hamburgo (6), Stuttgart (5), Borussia Mönchengladbach (5), Kaiserlautern (4), Werder Bremen (4) y RB Leipzig (3).

De hecho, la sequía más larga sin trofeos del Bayern Múnich es su primer y segundo trofeo, entre 1932 y 1969. Desde entonces, los Bávaros no han pasado más de cuatro temporadas consecutivas sin ganar el campeonato de liga.

Temporada Campeón Subcampeón 2024-25 Bayern Múnich Bayer Leverkusen 2023-24 Bayer Leverkusen Stuttgart 2022-23 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2021-22 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2020-21 Bayern Múnich RB Leipzig 2019-20 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2018-19 Bayern Múnich Borussia Dortmund 2017-18 Bayern Múnich Schalke 04 2016-17 Bayern Múnich RB Leipzig 2015-16 Bayern Múnich Borussia Dortmund

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