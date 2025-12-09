Dinamo Zagreb vs. Real Betis, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Dinamo Zagreb recibe a Real Betis este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Maksimir, por la sexta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el Dinamo Zagreb vs. Real Betis de la Europa League 2025-26

El Plavi llega al compromiso después de perder por marcador de 0-4 a manos de Lille en la fecha cinco. El equipo dirigido por Mario Kovačević es vigésimo tercero en la clasificación con siete puntos, obligados a sumar para no poner en juego su posible clasificación al playoff, además de aspirar a los primeros 8 lugares con un triunfo.

Por su parte, los Béticos vencieron por 2-1 a Utrecht en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli. El cuadro a cargo de Manuel Pellegrini es quinto en la tabla con 11 unidades, en camino a ser uno de los clasificados directos a la fase de eliminación directa, un paso importante para quienes aspirar a las instancias finales del torneo.

Cómo ver Dinamo Zagreb vs Real Betis, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 4 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount+ y ViX Premium.

Hora de inicio del partido Dinamo Zagrev vs Real Betis

Europa League - Europa League Stadion Maksimir

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Maksimir.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Dinamo Zagreb contra Real Betis alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del equipo Dinamo Zagreb

El Plavi sabe bien lo que es vencer al Real Betis, club al que eliminó en los playoffs de la Conference League de la temporada 2023-24. A nivel nacional, el Dinamo Zagreb ocupa actualmente el primer lugar de la Primera Liga de Croacia, torneo que ganó de manera ininterrumpida desde 2018 hasta 2024, racha que se corto la temporada pasada. En total suman 25 trofeos de liga, la cifra más grande en su país.

A nivel continental solo cuenta con un trofeo de la ya extinta Copa de Ferias en sus vitrinas.

Noticias del equipo Real Betis

Los Béticos tienen un calendario apretado antes de la pausa navideña. Después de su duelo con el Dinamo Zagreb tendrá que medirse al Rayo Vallecano en la liga y la siguiente semana con Real Murcia en Copa de Rey y Getafe en liga.

En LaLiga solo han perdido uno de sus últimos cinco partidos, con lo que se mantienen en puestos para competiciones continentales, pero aún a siete puntos de los sitios de Champions League, a donde buscan colarse detrás de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.

En Europa, la meta es ser protagonistas por segunda temporada consecutiva, después de alcanzar la final de la Conference League la campaña pasada.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

DZG Últimos partidos BET 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Dinamo Zagreb 1 - 1 Real Betis

Real Betis 0 - 1 Dinamo Zagreb 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificaciones

