Di Marzio revela una gran noticia sobre el futuro de Justin Bijlow

Según Gianluca Di Marzio, Justin Bijlow seguirá en el Genoa tras el verano. El club de la Serie A ha ejercido la opción de renovación de su contrato, que expiraba este año, por lo que el portero holandés se mantendrá hasta mediados de 2029 en el equipo que terminó decimosexto la pasada temporada.

A finales de abril varios medios italianos ya anticiparon que el Génova le ofrecería un nuevo contrato de tres años. Ahora, más de un mes después, se confirma que se ha ejercido la opción incluida en el contrato de seis meses firmado en enero.

El guardameta, propenso a las lesiones en el Feyenoord, había perdido la titularidad ante Timon Wellenreuther, por lo que el Génova le ofreció una oportunidad y lo fichó en enero por seis meses.

El guardameta, que había dejado el Feyenoord, terminó la temporada con dieciséis partidos y contribuyó a que el Génova se mantuviera en la Serie A.

Sin embargo, Ronald Koeman no lo incluyó en la lista para el Mundial, prefiriendo a Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs.

Tras el Mundial, Bijlow seguirá en el Génova, que disputará su cuarto curso en la máxima categoría.

Es su primera experiencia fuera de Holanda. Hace años estuvo a punto de fichar por el Southampton, pero las dudas médicas tras el reconocimiento frustraron la operación.