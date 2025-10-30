Detroit Lions vs Minnesota Vikings: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Detroit Lions y los Minnesota Vikings se enfrentan en un partido crucial de la Semana 9 en la temporada 2025 de la NFL.

Detroit regresa a casa al Ford Field después de disfrutar de una semana de descanso y subirse a la ola de una dominante victoria 24-9 sobre los Tampa Bay Buccaneers en la Semana 7. Con un récord de 5-2, los Lions parecen uno de los equipos más equilibrados y confiados de la NFC. Los Vikings, por otro lado, vienen de una dura derrota 37-10 a manos de los Los Angeles Chargers en la noche del jueves y ahora están con 3-4 antes de este enfrentamiento de la NFC Norte. Este partido tiene importantes implicaciones en la carrera divisional.

Con 3-4, Minnesota no está fuera de la contienda — todavía no — pero perder este juego podría ponerlos en un hoyo profundo. Una derrota los empujaría a 3-5 y permitiría que Detroit suba a 6-2, ampliando la brecha significativamente. Y con los Green Bay Packers en 5-1-1 y favorecidos esta semana en casa, Minnesota podría de repente encontrarse mirando hacia arriba a dos equipos con múltiples partidos de separación. Ese es el tipo de brecha que requiere una carrera milagrosa para superar.

Sin embargo, si cambiamos el guion, es una historia diferente. Una victoria de los Vikings los devuelve a .500 con 4-4, aprieta la carrera y mantiene la división muy viva. Estarían a solo un juego detrás de Detroit y potencialmente dos detrás de Green Bay, todavía desafiante, pero absolutamente manejable con media temporada por delante.

Hora de inicio Detroit Lions vs Minnesota Vikings

Los Lions y los Vikings se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Ford Field en Detroit, MI, el domingo 2 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Detroit Lions

Los Detroit Lions continuaron luciendo como una de las fuerzas más constantes de la NFC, asegurando su quinta victoria de la temporada en un encuentro de lunes por la noche contra los Tampa Bay Buccaneers. Detroit golpeó temprano y mantuvo la presión, anotando touchdowns en cada uno de los primeros tres cuartos en ruta a una victoria de 24-9. Jared Goff tuvo una actuación impecable, completando 20 de 29 pases para 241 yardas con un touchdown y una intercepción.

La estrella de la noche, sin embargo, fue Jahmyr Gibbs, quien acumuló 136 yardas en 17 acarreos y anotó dos touchdowns por carrera para liderar el ataque terrestre. Amon-Ra St. Brown encabezó una vez más la unidad de recepción, logrando seis recepciones para 86 yardas y un touchdown mientras Detroit controlaba el juego de principio a fin.

Getty Images

Noticias del equipo Minnesota Vikings

Los Minnesota Vikings no pudieron detener la caída en su enfrentamiento de jueves por la noche contra los Los Angeles Chargers, sufriendo otro duro golpe en la carretera. Al llegar al medio tiempo, Minnesota iba perdiendo 21-3 y nunca encontró la chispa para cambiar el guion, cayendo finalmente 37-10.

Carson Wentz completó 15 de 27 pases para 144 yardas con un touchdown y una intercepción, mientras que el juego terrestre nunca despegó — Zavier Scott lideró el backfield con solo dos acarreos para 16 yardas. A través del aire, Justin Jefferson continuó haciendo lo suyo, atrapando siete recepciones para 74 yardas, y Jordan Addison llegó a la zona de anotación, capturando tres pases para 26 yardas y la única anotación del equipo.

Los Vikings están atrapados en una racha difícil, perdiendo tres de sus últimos cuatro, y el informe de lesiones no les ha hecho ningún favor. El mayor problema ha sido al frente, tanto los dos tackles titulares como el centro titular han perdido tiempo significativo, dejando a la línea ofensiva remendada semana tras semana. Pero la verdadera historia que gira alrededor de Minnesota en este momento es el quarterback.

El pasador de segundo año J.J. McCarthy comenzó los dos primeros juegos antes de salir con un esguince de tobillo. En su lugar, Wentz ha tomado las riendas, y los resultados han sido inestables en el mejor de los casos. Wentz ha registrado seis touchdowns contra cinco intercepciones y mantiene un índice de pasador de 85.8, luchando por generar alguna chispa constante.

La situación se ha vuelto aún más turbia con los crecientes rumores sobre el estado de McCarthy. El joven QB ha regresado a las prácticas de manera limitada las últimas dos semanas, y ha servido como el quarterback de emergencia de Minnesota en los días de partido. Con Wentz lidiando con un problema en el hombro propio, algunos en la liga se han preguntado abiertamente si esto no se trata menos de una lesión y más de una banca discreta mientras el cuerpo técnico resuelve el futuro.

Cualquiera que sea la razón, se espera que McCarthy esté bajo el centro cuando los Vikings viajen a Detroit, preparando el escenario para su tercera apertura en la NFL.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Lions vs Vikings en EE.UU.

El juego de Lions vs Vikings en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden seguir la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se anunciarán pronto, así que mantén un ojo en nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Lions vs Vikings en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que buscan seguir la acción,NFL Game Pass en DAZN es la mejor opción. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Lions vs Vikings

El enfrentamiento entre los Lions y los Vikings está programado para el Ford Field en Detroit, MI, un lugar que alberga hasta 72,220 aficionados y promete una atmósfera intensa el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y culminan en $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Lions vs Vikings Fantasy Football

Jared Goff (18.2 puntos proyectados para la Semana 9) sale de la semana de descanso luciendo afinado y constante. Ha estado manejando el balón con precisión milimétrica, completando el 74.9% de sus lanzamientos (2º en la liga), avanzando el balón por el campo con 8.0 yardas por intento (5º), y manteniendo una fuerte tasa de touchdowns del 7.4% (2º).

¿Lo curioso? El juego eficiente no siempre se ha reflejado en grandes números de fantasía. Incluso si Detroit no apuesta mucho al pase esta semana, este enfrentamiento aún se presenta bien para que él mantenga el ritmo. Si simplemente se calienta acabando las jugadas, estamos hablando de un potencial QB1 sin necesidad de fuegos artificiales.

Ahora, pasando a Jahmyr Gibbs (14.6 puntos proyectados para la semana 9), quien probablemente pasó su semana de descanso disfrutando de ese monstruoso exhibición de 218 yardas y tres touchdowns en la Semana 7. Para ser realistas, si cualquier humano normal corriera 218 yardas en un día, necesitaría seis meses de terapia física y un sillón reclinable con portavasos.

Detroit se enfrenta a Minnesota, que acaba de permitir que Kimani Vidal superara la marca del siglo con un touchdown. Con Carson Wentz ahora fuera y J.J. McCarthy tomando el relevo, los Lions podrían estar jugando por delante la mayor parte de la tarde, lo que significa que Gibbs debería asumir mucho trabajo en el juego terrestre. Considéralo de nuevo como una opción élite.

David Montgomery (9.9 puntos proyectados para la semana 9) no tuvo su parte de fuegos artificiales el lunes por la noche, terminando con 39 yardas en 15 toques y sin visitas a la zona de anotación. Sigue siendo una jugada de fantasía de riesgo alto-recompensa alta, o bien obtienes un martillo en la línea de gol, o te quedas encogido de hombros mirando tu alineación.

Los Lions vuelven a casa para recibir a Minnesota, una defensa que había comenzado la temporada como un muro de ladrillos contra los receptores. Aun así, esta ofensiva ha estado en plena forma, y Amon-Ra St. Brown ha estado justo en el centro de ella, siete anotaciones en siete juegos. El enfrentamiento con la defensa de Brian Flores puede que no produzca un techo explosivo, pero ASRB sigue siendo una jugada sólida como receptor WR1.

En el lado opuesto, J.J. McCarthy (15.0 puntos proyectados para la semana 9) regresa después de perderse los últimos cinco juegos por un problema de tobillo. En sus dos primeros inicios, completó el 58.5% de sus lanzamientos para 301 yardas y dos touchdowns, no está mal, pero lejos de estar pulido.

Para los gerentes de fantasía, la esperanza es que el tiempo viendo a Carson Wentz haya sido realmente útil. A principios de esta temporada, McCarthy tuvo problemas para alimentar a Justin Jefferson (11.2 puntos proyectados para la W9), quien alcanzó un máximo de siete objetivos por juego con McCarthy, pero recibió 43 objetivos en cuatro juegos con Wentz como titular. Aunque los touchdowns aún no han fluido, Jefferson sigue siendo una amenaza semanal para alcanzar números de alto volumen e impacto.

Predicciones del Juego Lions vs Vikings

Los Lions llegan a este encuentro bien descansados después de una semana completa de descanso, mientras que los Vikings tuvieron un fin de semana largo para asimilar el dolor de esa derrota del jueves por la noche. Y cuando estos dos se enfrenten el domingo, es difícil ver otra cosa que Jared Goff y Detroit entregando otro resultado unilateral.

Esta es una oportunidad ideal para que Detroit empuje a Minnesota más profundamente hacia el sótano de la NFC Norte, y los Lions parecen más que capaces de hacer precisamente eso. En sus últimas cuatro salidas, la defensa de los Vikings ha estado filtrando yardas y puntos: 5.92 yardas por jugada permitida, 353.8 yardas totales permitidas por juego y un promedio de 26.5 puntos concedidos. Esa es una receta para el desastre contra una ofensiva de Detroit que prospera cuando encuentra ritmo temprano.

Y aquí está el truco: Goff históricamente ha entendido los esquemas defensivos de Brian Flores. Se siente cómodo descomponiendo esas miradas agresivas, manteniendo la paciencia y tomando las decisiones correctas. Mientras tanto, basándose en todo lo que Minnesota ha mostrado en la ofensiva esta temporada, es difícil convencerte de que podrán igualar a Detroit punto por punto.

Con los Lions con un registro de 5-2 y los Vikings de 3-4, los récords ya cuentan una historia: un equipo que avanza, el otro que resbala. Detroit tiene ventajas en ambos lados del balón, y a menos que algo dramático cambie, esto se siente como una oportunidad para que los Lions afiancen su control sobre la división mientras envían a Minnesota más a la deriva.

Probabilidades de Apuestas: Lions vs Vikings

Diferencia: Lions -8.5

Línea de dinero: Vikings +370, Lions -480

Total Más/Menos: 47.5