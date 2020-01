Desvelado el plan de mercado del Barcelona: Vender a 10 jugadores para ingresar 124 millones

Aleñá y Todibo saldrán en invierno mientras que Vidal, Rakitic y algún otro lo harían en verano sin olvidar la situación de Coutinho en el Bayern.

MERCADO

El ya planifica el mercado del próximo verano, cuando realizará las operaciones más importantes para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. Tanto es así que, como reza el dicho futbolístico, antes de entrar hay que dejar salir. Ello se traduce en que el club catalán pretende recaudar hasta 124 millones de euros según se ha reflejado en el presupuesto para la presente temporada y a pesar de que haya hasta diez jugadores cuya continuidad en azulgrana está en entredicho -puede incluso haber alguno más si llegan buenas ofertas- no todos pueden cambiar de aires en invierno.

De hecho, tras la marcha de Carles Aleñá cedido al ,k la previsión del Barcelona es que durante el mes de enero sean solo un futbolista el que salga del club: Jean-Clair Todibo. El Barcelona pretende ingresar un buen pico por el espigado y prometedor central con alma de centrocampista cuya actitud no ha convencido a los técnicos azulgrana, en contraste con Ronald Araujo, del filial, que sí lo ha hecho. El francés cuenta con ofertas del Milan y del pero el Barcelona espera poder hacer caja con él para incluir una opción de recompra.

Más allá de estos dos movimientos el Barcelona no espera perder en enero ni a Ivan Rakitic, que ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere seguir, y a Arturo Vidal, que sí ha mostrado cierta decepción en privado por su falta de minutos esta temporada, a lo que se sumó su denuncia contra el club exigiendo el pago de 2.4 millones de euros por bonus de 2018-19 que considera que debe cobrar. Sin embargo, su futuro en azulgrana no está garantizado la próxima temporada ya que el club considera que se puede sacar un rendimiento económico al traspaso del croata, totalmente amortizado desde hace tiempo, mientras que liberar la ficha de Vidal, una de las más altas del vestuario, también supondría un alivio al impacto económico que los salarios tienen en el presupuesto.

Será, pues, en verano cuando se producirán los mayores movimientos de salida en un club que suspira por la y que no quiere debilitarse perdiendo a dos jugadores con tanta experiencia como son el croata y el chileno. Además de ellos es comprometida la situación de Samuel Umtiti y Moussa Wagué, mientras que si por Nélson Semedo llega una oferta superior a los cincuenta millones de euros también se estudiaría tras pagar treinta y cinco hace un año y medio. De todas formas, es en ataque donde puede haber sorpresas.

En un momento u otro habrá que decidir qué pasa con Luis Suárez, cuyo contrato acaba en junio de 2021 y no recibirá otra oferta de renovación a falta de un mes para cumplir los treinta y tres años. Es harto improbable que el uruguayo deje el club en verano pero ello no significa que no haya más carpetas en el frente ofensivo. Por un lado, Philippe Coutinho regresará a Barcelona con casi toda probabilidad y el club sigue empecinado en recuperar al menos 120 millones de los 150 que costó, sin olvidar que las idas y venidas de Ousmane Dembélé han cansado ya a más de uno en el seno del club catalán. Ninguno de ellos tiene el futuro garantizado.