Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo La Coruña recibe a Atlético de Madrid este martes 13 de enero a las 21:00 horas en el estadio de Riazor, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Los Herculinos avanzaron a los octavos de final después de vencer por marcador de 1-0 a Mallorca en la ronda de los 32 mejores, con gol de Noé Carrillo, en una de las sorpresas que se presentaron en la etapa anterior.

Por su parte, los Colchoneros consiguieron su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 3-2 a Atlético Baleares en los dieciseisavos de final, con un doblete de Antoine Griezmann, junto a una anotación de Giacomo Raspadori.

Cómo ver Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela-por confirmar), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Hora de inicio de Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid

El partido se disputa este jueves 15 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Riazor.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Deportivo La Coruña

Los Herculinos han superado por mucho su actuación de la temporada anterior, donde fueron eliminados en la segunda ronda a manos de Ourense (0-1). El Deportivo La Coruña sabe lo que es ganar el torneo nacional, con títulos en 1995 y 2002.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros fueron semifinalistas la campaña anterior, por lo que aún necesita un par de triunfos para igualar dicha actuación. El Atleti ha levantado 10 veces el trofeo en su historia, pero el último en sus vitrinas tiene fecha de 2013, por lo que se encuentran en una sequía considerable.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

