Denver Broncos vs Las Vegas Raiders: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Un enfrentamiento de la AFC Oeste encabeza la Semana 10 cuando los Denver Broncos reciben a los Las Vegas Raiders con la oportunidad de extender su racha ganadora a siete consecutivas.

Denver se encuentra en la cima de la división después de encadenar seis victorias consecutivas. La última llegó de manera dramática. Los Broncos iban perdiendo contra los Houston Texans 15-7 antes de remontar y ganar con un gol de campo sobre la bocina en la Semana 9. El récord se ve impresionante. La marca contra el spread es de 4-4-1. Aun así, Denver comparte el primer lugar y el impulso está de su lado.

La defensa está sin Patrick Surtain II, el Jugador Defensivo del Año de la temporada pasada, sin embargo, el enfrentamiento favorece a Denver. Las Vegas ha tenido dificultades para avanzar el balón, situándose en el último peldaño de la NFL en EPA por jugada. Los Raiders llegan tras una desgarradora derrota en tiempo extra ante los Jacksonville Jaguars. Fueron por dos al final y se quedaron cortos, cayendo 30-29. Con solo dos victorias, Las Vegas ya se está desvaneciendo de la conversación de postemporada de la AFC.

Mientras tanto, Geno Smith tuvo su mejor actuación de la temporada con Brock Bowers de regreso en el equipo. Smith lanzó cuatro touchdowns. Bowers hizo 12 recepciones para más de 100 yardas y anotó tres de esos viajes a la zona de anotación.

Horario de inicio Denver Broncos vs Las Vegas Raiders

Los Broncos y los Raiders se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Empower Field at Mile High en Denver, Colorado, el jueves 6 de noviembre, comenzando a las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo Denver Broncos

Denver venció a Houston en un duelo defensivo, ganando 18-15 con un gol al final del partido. Wil Lutz acertó desde 34 yardas para sellar el triunfo. Los Broncos encontraron la zona de anotación dos veces. Courtland Sutton atrapó un pase de 30 yardas para anotar. RJ Harvey añadió otro desde 27 yardas.

En el otro lado del balón, Sean Payton tenía a su grupo bien preparado. La defensa solo permitió goles de campo y nunca dejó que Houston cruzara la línea de gol. Acumularon cuatro sacks y siete golpes al mariscal de campo. Simplemente no lograron una recuperación de balón.

En la línea, Denver sigue ganando las trincheras. Los Broncos lideran la liga en tasa de victorias en bloqueo de pase. La presión de pase de los Raiders está en la mitad de la liga. Por eso, en palabras de Geno Smith, Bo Nix debería estar "cocinando filetes" en la Semana 10. Se espera una recuperación como la actuación contra Dallas en la Semana 8. No una lucha como la de Houston. Los Texans tienen una defensa de primer nivel. Los Raiders no.

Las Vegas tiene un récord de 2-6 por una razón. Denver tiene 7-2 porque ha sido constante en todas las fases. Los Raiders están cediendo la 14ª mayor cantidad de yardas por partido y la 13ª mayor cantidad de yardas por pase por partido. Nix se ubica 14º desde la Semana 8. Una actuación sólida aquí debería llevar a Denver a 8-2. Luego, la conversación sobre lo alto que realmente es su techo puede retomarse nuevamente.

Los Broncos también esperan que Pat Surtain II pueda acelerar su recuperación, aunque es poco probable. Se espera su regreso cerca de la Semana 13. El personal está atento al enfrentamiento contra Kansas City en la Semana 11, pero el calendario probablemente lo empuje más allá.

Getty Images

Noticias del equipo Las Vegas Raiders

Los Raiders estaban en posición de cerrar el partido contra Jacksonville, pero lo dejaron escapar. Cayeron 30-29 en tiempo extra después de que Pete Carroll se jugara una conversión de dos puntos sin éxito. Fue una decisión valiente. Simplemente no funcionó.

El novato destacado Ashton Jeanty nunca encontró mucho espacio para respirar. Terminó con solo 42 yardas en 13 intentos. Todo el juego terrestre reunió solo 57 yardas. Geno Smith hizo lo que pudo por aire. Lanzó para 284 yardas con cuatro touchdowns y una intercepción.

Ahora la prueba se vuelve aún más difícil. La rapidez y la energía de Nik Bonitto y Jonathon Cooper van a ser un problema serio en la Semana 10. El frente defensivo de Denver está entre los cuatro primeros en tasa de éxito en apuros al pasador. La protección de pase de los Raiders se ubica en el medio de la liga. Denver también ocupa el 12º puesto en tasa de éxito en detener el juego terrestre.

Eso importa porque Las Vegas no puede simplemente depender de Jeanty para mantener a flote la ofensiva. Si los Raiders no pueden bloquear al frente, todo se inclina hacia la defensa de Denver tomando el control de nuevo.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Broncos vs Raiders en EE. UU.

El juego Broncos vs Raiders en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente en Prime Video. Los fans en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se darán a conocer más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas opciones de streaming, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Broncos vs Raiders a nivel mundial

Para los aficionados fuera de EE. UU. que quieren mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte en sintonía durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Broncos vs Raiders

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegan hasta las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Fantasy Football de Broncos vs Raiders

Geno Smith ha tenido altibajos este año, pero la Semana 9 parecía un paso en la dirección correcta con Brock Bowers de vuelta en el equipo. Smith completó 29 de 39 pases para 284 yardas, cuatro touchdowns y solo una intercepción. Eso lo llevó a 11 TDs y 11 intercepciones en ocho juegos. La imagen general aún no es bonita, pero recordó a todos que esta ofensiva puede funcionar cuando está en ritmo. Al principio de la temporada, parecía que esa posibilidad no existía.

Ashton Jeanty sigue siendo una pieza confiable de fantasía debido a la frecuencia con la que toca el balón y lo difícil que es derribarlo. Es el RB17 en puntos por juego y promedia 18 toques y 75.9 yardas totales. Sus números de uso son fuertes. Se encuentra 12º en participación de jugadas, cuarto en participación de oportunidad y 10º en toques en la zona roja. Pero los analistas son cautelosos de cara al enfrentamiento contra los Jaguars, donde la eficiencia podría disminuir.

No fue la noche más limpia para Bo Nix, quien lanzó una intercepción, pero el mariscal de campo de segundo año aún así guió a Denver a su sexta victoria consecutiva. Durante esa racha, ha registrado una proporción de 12 a 3 en touchdowns a intercepciones y ha sumado tres anotaciones más con sus piernas. Se perfila como un claro QB1 de fantasía para el enfrentamiento del jueves contra Las Vegas.

JK Dobbins no tuvo un desempeño destacado, pero continuó su reciente racha de carreras eficientes. No ha anotado desde la Semana 5, pero sus últimos tres juegos han superado las 84 yardas por tierra con un promedio de 5.8 yardas por acarreo. La producción está en aumento, aunque no los touchdowns.

Courtland Sutton tuvo una salida difícil contra la defensa de Houston, pero aún así convirtió su única recepción en un touchdown. Fue su primer gol desde la Semana 4 y su cuarto de la temporada. Se espera que vea más volumen en la Semana 10 y sigue siendo una fuerte opción de fantasía contra Las Vegas.

Predicciones del juego Broncos vs Raiders

Este enfrentamiento parece depender de la defensa de Denver. Ese grupo ha sido una de las cinco unidades más eficientes de la liga en EPA por jugada. Las Vegas se encuentra en el extremo opuesto del espectro en la ofensiva. Ha sido difícil para los Raiders generar producción consistente.

La línea ofensiva ha sido una verdadera preocupación. Ashton Jeanty está siendo contactado en el backfield con demasiada frecuencia. La protección no ha aguantado en las jugadas de pase tampoco. Los Raiders están cerca del fondo de la liga en tasa de capturas. Eso es una pesadilla contra un frente de Denver que lidera la NFL en porcentaje de capturas. Los Broncos acaban de limitar a Houston a cinco goles de campo incluso sin Patrick Surtain II en la Semana 9.

Hay cierta preocupación del lado de Denver. La ofensiva ha empezado los juegos de manera floja contra Nueva York y Houston. Sin embargo, los Texans tienen uno de los mejores perfiles defensivos de la liga en EPA por jugada esta temporada.

La oleada al final del juego contra los Giants mostró lo que esta ofensiva puede hacer cuando encuentra su ritmo. Denver también encendió a Dallas en la Semana 8. Ahora se enfrenta a una defensa de los Raiders que permitió 27 puntos combinados en la segunda mitad y tiempo extra contra Jacksonville. Las Vegas se ubica en la mitad inferior de la liga en EPA defensivo por jugada. Denver no necesitará un espectáculo de cuatro cuartos. Solo necesita ser paciente y dejar que su defensa dicte el guion.

Probabilidades de Apuesta Broncos vs Raiders

Diferencia de puntos

Raiders +10 (-110)

Broncos -10 (-110)

Línea de dinero

Raiders: +400

Broncos: -535

Total

42.5 (Más de -110/Menos de -110)