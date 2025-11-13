Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Denver Broncos (8-2) buscan fortalecer su control sobre la corona de la AFC Oeste cuando reciban a los Kansas City Chiefs (5-4) para un enfrentamiento crucial en la Semana 11.

Después de una semana de descanso y una derrota desgarradora ante los Buffalo Bills, los Chiefs llegan a este enfrentamiento sabiendo que están cerca de una situación de vida o muerte. Con un récord de 5-4, sus esperanzas de lograr un décimo título de división consecutivo están comenzando a desvanecerse, y otra derrota podría asestar un golpe serio a esa racha.

Digan lo que digan sobre el récord de Kansas City, ahora es noviembre y las excusas no cuentan en la clasificación. Patrick Mahomes ha dominado históricamente a Denver a lo largo de su carrera, pero esta vez, los riesgos se sienten más altos que nunca. Este podría ser el enfrentamiento definitorio que determine si el reinado de los Chiefs en la AFC Oeste continúa o finalmente llega a su fin.

Horario del partido Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Los Broncos y los Chiefs se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Empower Field at Mile High en Denver, Colorado, el domingo 16 de noviembre, comenzando a las 4:25 pm ET / 1:25 pm PT para los fanáticos en los EE. UU.

Noticias del equipo Denver Broncos

En cuanto a los Denver Broncos, su ajustada victoria sobre los rivales de división, los Las Vegas Raiders, el pasado jueves extendió su impulso. Denver se quedó atrás 7-0 temprano, pero ajustó las tuercas defensivamente, logrando una trabajada victoria de 10-7 en casa. Bo Nix completó 16 de 28 pases para 150 yardas, lanzando un touchdown junto con dos intercepciones.

JK Dobbins lideró el ataque terrestre, acumulando 77 yardas en 18 acarreos. Por aire, Pat Bryant lideró con una recepción de 43 yardas, mientras que Troy Franklin no se quedó atrás, atrapando cinco pases para 40 yardas y un touchdown en el duro triunfo divisional de los Broncos.

Informe de Lesiones de los Broncos : CB Pat Surtain II, WR Marvin Mims Jr., TE Nate Adkins, LB Alex Singleton, RB J.K. Dobbins están todos en duda.

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

En su enfrentamiento más reciente el 2 de noviembre contra los Buffalo Bills, los Kansas City Chiefs sufrieron otro revés. Fueron superados 21-13 al descanso y no pudieron remontar, cayendo finalmente 28-21. Patrick Mahomes terminó con 250 yardas por pase pero lanzó una intercepción mientras completaba solo 15 de 34 intentos.

Por tierra, Kareem Hunt fue el destacado, registrando 49 yardas y un touchdown en 11 acarreos. Rashee Rice lideró el grupo de receptores con cuatro capturas para 80 yardas en lo que resultó ser una frustrante derrota fuera de casa.

Informe de Lesiones de los Chiefs : RB Isiah Pacheco y OT Jawaan Taylor están en duda. OT Omarr Norman-Lott, S Nazeeh Johnson y LB Brandon George están en la IR.

Mira y transmite en vivo Broncos vs Chiefs en EE. UU.

El juego de los Broncos vs Chiefs en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura en Paramount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluyendo opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Broncos vs Chiefs en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además del acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Broncos vs Chiefs

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben por los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulte el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Broncos vs Chiefs Fantasy Football

Patrick Mahomes ha recordado una vez más a todos por qué está entre los mariscales de campo de élite en el fútbol americano. Su conexión con Rashee Rice, quien ha parecido cada vez más un verdadero WR1 desde que regresó de su suspensión de seis juegos, ha sido la chispa constante en la ofensiva de Kansas City. Más allá de ese dúo, sin embargo, las cosas han sido inestables para los Chiefs.

La rotación de corredores ha sido un dolor de cabeza semanal para los managers de fantasía. Isiah Pacheco no ha estado a la altura de las expectativas de pretemporada, mientras que Kareem Hunt se ha convertido en el ocasional ladrón de touchdowns, lo suficiente como para frustrar a los dueños de Pacheco, pero no lo suficiente como para ser un titular confiable por sí mismo.

Xavier Worthy no logró aprovechar su oportunidad cuando Rice estuvo fuera, y aunque no se ha consolidado como un WR2 confiable, su potencial aún lo hace demasiado intrigante para dejarlo ir.

Mientras tanto, Travis Kelce se ha convertido en una opción de fantasía de boom o bust. Su producción ahora depende mucho del volumen de PPR y de las oportunidades en la zona roja en lugar de yardas consistentes. Aun así, hay una sensación de que un contribuyente constante de fantasía fuera de Mahomes y Rice podría surgir de esta ofensiva hacia el final de la temporada.

En Denver, Bo Nix comenzó la temporada con expectativas altísimas tras un año de novato prometedor, pero 2025 ha traído más dolores de crecimiento que gloria. Su tasa de completación ha bajado del 66.3% al 60.9%, sus yardas por intento han caído y tiende a lanzar más intercepciones que el año pasado.

La defensa de los Broncos solo puede soportar tanta carga; si este equipo quiere hacer ruido real en la postemporada, Nix tendrá que redescubrir la compostura y precisión que lo convirtieron en una revelación en su campaña de debut.

Predicciones para el juego Broncos vs Chiefs

Han pasado casi diez años desde que los Kansas City Chiefs no encabezaron la AFC Oeste, un período que se remonta a cuando Peyton Manning y Von Miller (principalmente Miller) llevaron a los Broncos a una corona de división y al triunfo en el Super Bowl 50. Ahora, Patrick Mahomes y compañía se dirigen a Mile High justo después de una semana de descanso y una derrota contundente a manos de Buffalo.

Kansas City se encuentra dos juegos detrás de Denver en la división, y una derrota aquí podría amenazar seriamente su racha de nueve títulos consecutivos de la AFC Oeste. Los dos equipos se encontrarán nuevamente la noche de Navidad, pero la presión ya está presente.

Denver escapó por poco con una victoria de 10-7 sobre Las Vegas el jueves, sin embargo, los Broncos han perdido cinco juegos divisionales consecutivos como indocumentados. Para Kansas City, la clave radica en establecer algún tipo de juego terrestre, preferiblemente de alguien que no sea Mahomes.

Defensivamente, se espera que Steve Spagnuolo lance toda la carne en el asador ante el mariscal de campo novato Bo Nix, probando su compostura contra una de las mentes defensivas más creativas de la liga. La verdad es que los Chiefs de este año solo llegarán tan lejos como su defensa pueda llevarlos. Este enfrentamiento probablemente se decidirá en el último momento.

Probabilidades de Apuestas Broncos vs Chiefs

Diferencia

Chiefs -3.5 (-112)

Broncos +3.5 (-108)

Moneyline

Chiefs -200

Broncos +166

Total

MÁS DE 44.5 (-109)

MENOS DE 44.5 (-110)