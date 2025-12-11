Denver Broncos vs Green Bay Packers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Green Bay Packers se dirigen a Mile High el domingo 14 de diciembre para enfrentarse a los Denver Broncos en Empower Field en un importante enfrentamiento de la Semana 15.

Green Bay llegó a su descanso temprano de la temporada con un récord de 2-1-1, habiendo empatado con Dallas, perdido por poco contra Cleveland y logrado victorias sobre Detroit y Washington. Después de la semana de descanso, los Packers se encendieron, logrando seis victorias en ocho juegos. Sus únicos tropiezos durante ese período fueron contra Carolina y Filadelfia, mientras que consiguieron victorias de calidad sobre Cincinnati, Arizona, Pittsburgh, Nueva York, Minnesota y otra sobre Detroit. En total, los Packers están con un récord de 8-3-1 en 12 partidos y parecen un equipo que se está asentando en un ritmo sólido.

El camino de Denver ha sido aún más impresionante. Los Broncos comenzaron la temporada con una victoria sobre Tennessee antes de tropezar contra Indianápolis y los Chargers. A partir de ahí, el equipo de Sean Payton se encendió, encadenando victorias sobre Cincinnati, Filadelfia, Nueva York, Dallas, Houston, Las Vegas y Kansas City para construir una de las rachas ganadoras más largas de la liga. Después de su descanso, consiguieron una emocionante victoria en tiempo extra contra Washington para lograr un récord de 10-2 en sus primeros 12 juegos.

Hora de inicio del partido Denver Broncos vs Green Bay Packers

Los Denver Broncos y los Green Bay Packers juegan el domingo 14 de diciembre de 2025 en Empower Field en Mile High en Denver, Colorado, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con inicio programado para las 4:25 pm ET.

Noticias del equipo de los Denver Broncos

Para que los Broncos logren una victoria en la Semana 15, Bo Nix necesitará ofrecer un rendimiento limpio y eficiente. Igualar el nivel de Love, especialmente en el camino en Denver, podría ser suficiente para inclinar el juego a su favor.

Los Broncos también tienen algunas preocupaciones por lesiones, con TE Nate Adkins (rodilla) y DT D.J. Jones (tobillo) listados como cuestionables para el partido.

Getty Images

Noticias del equipo de los Green Bay Packers

El mariscal de campo de los Packers, Jordan Love, ha estado teniendo una temporada impresionante, coqueteando con un nivel de juego digno de MVP. Ya ha lanzado 22 pases de touchdown contra solo cuatro intercepciones y ha estado consistentemente preciso durante todo el año.

Las lesiones podrían influir en el juego del domingo, ya que los WR Savion Williams (pie), WR Dontayvion Wicks (tobillo), DE Lukas Van Ness (pie) y LB Kristian Welch (conmoción cerebral) están listados como cuestionables.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Broncos vs Packers en los EE.UU.

El juego de los Broncos y los Packers en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has dejado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, así que estate atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Broncos vs Packers a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan seguir conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte enganchado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Broncos vs Packers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben por niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegando hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para partidos de la NFL.

Broncos vs Packers Fantasy Football

Jordan Love fue eficiente en la Semana 14, logrando 17 de 25 para 234 yardas con tres touchdowns y una sola intercepción, sumando una carrera para una pérdida de una yarda en la victoria de los Packers 28-21 sobre los Bears.

Love ha estado en racha últimamente, lanzando múltiples pases de touchdown en tres de sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, la Semana 15 presenta un desafío más difícil contra una sólida defensa de los Denver Broncos, lo que lo convierte en una opción de fantasía más arriesgada en todos los formatos.

Para Bo Nix, su touchdown por tierra fue lo único destacado de una actuación de fantasía tranquila, ya que no logró encontrar la zona de anotación por aire. Nix ha lanzado solo un pase de touchdown en sus últimos tres juegos, dejando a los gerentes de fantasía frustrados. Buscará volver a encarrilarse contra Green Bay esta semana.

R.J. Harvey sigue emergiendo como el corredor principal de Denver, generando valor de fantasía a través de un alto uso, especialmente cerca de la línea de gol y en el juego aéreo. Mientras tanto, McLaughlin sigue en un papel secundario, lo que lo convierte en un complemento decente para los dueños de Harvey, pero ofrece un valor independiente limitado en este momento.

Predicciones del Juego Broncos vs Packers

Los Broncos tienen la capacidad defensiva para darle verdaderos problemas a Green Bay, ya hemos visto una fórmula similar funcionar para Cleveland a principios de esta temporada. Lo que Denver no tiene en este momento es un juego terrestre consistente, especialmente desde que J.K. Dobbins se lesionó. Esa falta de equilibrio sigue obligando a Bo Nix a llevar más carga de la que debería.

Jordan Love y los Packers no necesitarán iluminar el marcador para salir victoriosos; 17 puntos podrían ser suficientes en este tipo de enfrentamiento reñido. Aún así, Nix tiene un talento para mantener a Denver a flote con un par de pases decisivos, por lo que es probable que este juego se mantenga ajustado hasta el final del cuarto cuarto.

Al final, apoyo a la defensa de Green Bay para mantenerse firme en la última posesión. Los Packers logran una parada crucial y ganan por un punto.

Cuotas de Apuestas Broncos vs Packers

Spread

Packers -2.5 (-110)

Broncos +2.5 (-110)

Moneyline

Packers: -135

Broncos: +115

Total

43.5 (Más de -110/Menos de -110)