Demichelis y el camino al éxito: "Cada jugador del Bayern sabe jugar hasta en tres posiciones"

En su nuevo rol como entrenador de las inferiores bávaras, el histórico defensa detalló en Goal el trabajo que se enfoca en cohesionar grupos.

En la previa de la gran final de la , Martín Demichelis, entrenador del Sub 19 del Bayern Münich y cordobés que ganó 11 títulos con el más grande de , precisó aspectos fundamentales que definen al gigante de Baviera y que le permiten crecer a diario y consolidarse como la megainstitución admirada que es. "Estamos hablando de las dos ligas que son las de los últimos dos campeones del mundo. No es casualidad", reflexionó sobre el cruce de Lisboa entre Bayern y .

Sin ser perfecto al Bayern de Flick le sobra lo que a casi todos le falta

En una charla con un grupo de periodistas, organizada por la , el ex defensor central de la Selección detalló que "acá nadie busca su éxito personal. Los chicos están por encima de nosotros. Queremos disciplina, respeto, desarrollo. Tenemos una comunicación maravillosa en la ciudad deportiva, compartimos todo. Cada entrenador puede ver los análisis y los trabajos a diario, el scouting. Nuestros jefes nos hostigan y cuestionan fundamentos de formación y fundamentos físicos y tácticos. Tenemos reuniones de 45 personas y no paramos de enriquecernos por el beneficio de que los chicos puedan crecer. Logran que el empleado tenga unsentido de pertenencia". Además, resaltó el trabajo de Hansi Flick pues "lo que implementó no lo hace ningún equipo en el mundo. Nuestros laterales salen a presionar arriba a los laterales de ellos. El Bayern no entra a mediar ni a dormir un partido. Va 4-0 y va y va".

Bayern Münich y el arte de jugar 'sin' defensas centrales

A la hora de contestar la duda de Goal, sobre si la forma de defender -incluso a veces sin zagueros naturales- es diametralmente trabajada el club, Demichelis fue más allá, poniendo énfasis en que no solo los defensores deben adaptarse a distintas situaciones, sino que todos en el campo.

Pasaron 10 años desde que no juego en el Bayern y las plataformas de análisis nuevas nos permiten incorporar la tecnología al deporte. Es muy fácil, a través de las escenas, buscar una filosofía. El jugador del Bayern siempre va a querer salir jugando y tomando los riesgos, porque son jugadores técnicamente dotados para vestir esta camiseta. Alaba no es una improvisación. Es uno de los mejores marcadores centrales a nivel mundial. Todos se pudieron acomodar y son multifuncionales. Kimmich tuvo una grandísima temporada de mediocentro y ahora volvió al lateral. Lo mismo Pavard, que no es un lateral definido y juega allí. Goretzka debió jugar tanto más arriba como más abajo. Thomas Müller mismo, que partió como extremo y volvió a la mediapunta. Es un equipo con una gran cantidad de variables pues cada jugador, pese a arrancar en una posición, sabe jugar en dos o tres diferentes y es una gran ventaja

En esa misma línea, el otrora atleta del cree que este estilo "el Bayern puede permitírselo por la velocidad de sus defensores. Boateng tiene una velocidad mental por su experiencia. La gran presión que ejerce el Bayern es difícil de sostener".

Es más, el adiestrador contó con Joshua Zirkzee (¿el sucesor de Lewandowski?) tanto en la Bundesliga U19 (fue campeón zonal en su primer año y apenas les marcaron 18 goles) como en la Youth League, de la que el Bayern se despidió en octavos de final por penales contra . Y está motivado con su desarrollo, pero lo invita a no cerrar los ojos al holandés. A Goal le agregó que "a Zirkzee pude dirigirlo en varios partidos. Siempre entrenó en el primer equipo y bajaba a jugar con nosotros. Tiene gran potencial, pero no deja de tener 19 años. Depende de él seguir luchando por el nivel que se te exige día a día. Lewandowski no se relaja. Este equipo lleva 8 temporadas ganando la Bundesliga y tiene una ambición muy grande. Tiene que llegar a este nivel de exigencia, sostenerse y seguir evolucionando para sostener su lugar que no es nada de fácil".

