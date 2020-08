Deco: "Sería un error reformular el Barcelona sin Messi"

Deco critica que "el club no ha sabido alargar la vida útil del equipo sin Xavi, Iniesta y Neymar" y advierte que el club "vive un fin de ciclo".

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Deco no pierde de vista la convulsa actualidad azulgrana, que analiza en la segunda parte de su entrevista a Goal para destacar que "no creo que el haya perdido identidad pero sí vive un fin de ciclo" . Según el futbolista brasileño con pasaporte portugués "si nos paramos a pensar, ya no están Xavi ni Iniesta y se fue Neymar por el camino" y lamenta que "muchos grandes jugadores caminan hacia la fase final de sus carreras y la renovación de la segunda línea no se ha hecho de la mejor forma" .

La falta de regeneración del vestuario ha sido clave, pues. "En esa segunda línea es donde se había podido aumentar el ritmo de vida útil de este Barcelona pero no se hizo" comenta Deco, para el que "las contrataciones realizadas no tuvieron ningún efecto" explica en una entrevista facilitada por Santander Media House desde Lisboa. Por todo ello, el ex de Porto y Barcelona exclama que "es muy fácil hablar del Barcelona pero sin Xavi, Neymar e Iniesta, ¿cómo se cubren estas posiciones? El club falló en esto" .

"Si nos fijamos, por ejemplo, en el Bayern sólo hay dos o tres jugadores que llevan años allí, Müller, Boateng y Lewandowski" destaca Deco para recordar que "Messi sigue siendo el mejor, tiene la misma capacidad para liderar al Barcelona y cualquier proyecto pero necesita apoyos, jugadores a su lado" . Es por ello que entiende que "sería un error si en los próximos dos o tres años el Barcelona construye un proyecto que no esté ligado a Messi" . Sin embargo, hay que reconectar al rosarino tras la decepción de quedarse sin títulos por primera vez desde que luce el diez azulgrana.

El artículo sigue a continuación

"El objetivo de Messi debe ser volver a ganar con el Barcelona"

"A Messi le haría bien volver a ganar con el Barcelona" asegura Deco, para el que "ese debe ser su primer objetivo" . El brasileño, uno de los primeros mentores de Messi cuando empezaba a despuntar a las órdenes de Frank Rijkaard, "es muy difícil desligar la imagen de Messi de la del Barcelona" después de los casi diecisiete años que han pasado desde que debutara en aquel amistoso en Porto.

Deco, de todas formas, no acaba de ver claro que el rosarino pueda salir de forma inminente del cuadro azulgrana. "Su salida del Barcelona sería una sorpresa, sin duda, pero sólo él puede responder a la pregunta sobre su futuro, nos hemos acostumbrado a verle en el Barcelona y sería un error reformular el equipo sin él" . Algunos deberían tomar nota de ello.