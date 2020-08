Deco: "Neymar no debe cambiar, es mejor que Lewandowski"

El ex del Porto y el Barcelona pone al brasileño en el mismo peldaño que Messi y Ronaldo antes de la final de la Champions en una entrevista a Goal.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Deco siempre tuvo las cosas claras y hoy entiende que el único que puede hacerles sombra a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo tras tres lustros maravillando al mundo es Neymar Da Silva y no hay final de la que pueda cambiar eso. "La final tiene mucho peso a la hora de decir quién es el mejor y Lewandowski es un gran jugador, un crack, puede que el mejor delantero dentro del área que existe, pero Neymar es distinto y está al mismo nivel que Messi y Cristiano Ronaldo" ha comentado en una entrevista en exclusiva a Goal.

Según el ex del Porto y del , "Neymar ya cambió hace tiempo y es eso lo que te da la experiencia y la madurez para lidiar con determinadas cosas". Para Deco, "un jugador de este nivel lleva años acostumbrado al máximo ya que empezó muy joven" por lo que "ahora está en un momento de su carrera en la que ha alcanzado la madurez de entender el juego y su propio cuerpo".

"Neymar divierte y se divierte, no debe cambiar nunca"

A Neymar se le ve más fuerte y robusto físicamente pero "nunca perderá su esencia porque ese es su juego, no tiene que cambiar porque ya es un jugador diferente y tampoco podemos pedirle que sea un jugador que no es". En este aspecto, Deco no tiene dudas en cuanto a que "Neymar es feliz en el terreno de juego, sabe que tiene que regatear para irse al ataque, así fue como sorprendió al mundo entero, esa es la forma que tiene de jugar, divirtiéndose y divirtiéndonos, eso es lo que le hace grande".

Es por ello que, gane o pierda hoy el ante el Bayern, "como aficionado y espectador, prefiero a Neymar que a Lewandowski porque es más bonito de ver, es un jugador distinto".