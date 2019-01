De Jong responde al Barcelona: "no quiero hacer turismo"

El jugador neerlandés del Ajax tiene muchas 'novias' en el mercado, empezando por los azulgranas y el PSG. Se medirá en Champions al Real Madrid.

De Jong respondió a las informaciones según las cuales el Barcelona se siente traicionado. El jugador holandés indicó: "no debería tomarme mi carrera como un tour turístico. Tenemos que esperar", comentaba en FOX Sports, a la vez que decía que es "un muy buen club".

En los últimos días se ha indicado que De Jong podría desvelar su destino en pocos días: "No sé si voy a decir en público lo que voy a hacer. Mantenerlo en seceto será difícil, así que tal vez tengamos que decirlo. Por supuesto, nunca voy a entrar en los detalles. A veces pienso: me gustaría que hubiera terminado. No voy a tomar una decisión apresurada, pero prefiero aclararlo muy rápido".

Frenkie de Jong, jugador del Ajax de 21 años, es uno de los futbolistas con más 'novias' en el mercado. El mediocampista neerlandés es pretendido por varios clubes europeos, empezando por el Barcelona y siguiendo con PSG -el gran competidor de los azulgranas-, Bayern, City y Juventus. Próximamente se medirá en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid.