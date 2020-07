Darwin Cerén: “Es una falta de respeto para una selección”

El volante del Houston Dynamo dio su impresión sobre el cambio de formato para las eliminatorias.

Darwin Cerén, volante de la Selección Nacional, dio su impresión sobre el cambio de formato de CONCACAF para clasificar al Mundial, donde El Salvador es el principal afectado, ya que la hexagonal fue cambiada por un octagonal que hace más largo el camino.



En el programa “Los Provocadores”, Darwin Cerén, dijo: “No sé cómo pueden defender lo que está pasando, porque es súper injusto. Es una falta de respeto para una selección que hizo su trabajo y quería estar en el lugar donde estábamos. Ahora vienen y se reinventan otro torneo, y del sexto para abajo que se jodan, no puede ser así”.



“Que nos saquen de la nada no es justo, lo justo sería estar en la tercera fase, si no estamos allí no habría que ir, esta no es una circunstancia que hizo El Salvador, nos afectó a todos, hicimos lo nuestro en los partidos que nos tocaba y estábamos en el sexto lugar, ellos estuvieron arriba y los bajamos, hubo una buena competencia”, agregó el jugador del .