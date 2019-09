Dani Osvaldo, ¿refuerzo de Maradona en Gimnasia?

El Lobo tiene la posibilidad de sumar un refuerzo y Diego iría tras un delantero. ¿Vuelve DaniStone al fútbol?

Gimnasia tiene tiempo hasta el 13 de septiembre de contratar un refuerzo por la lesión de Lautaro Chávez. Y en las últimas horas surgieron varios nombres que podrían desembarcar en el equipo de Diego Armando Maradona, entre ellos el de Carlos Tevez.

A esta danza de nombres, en la que circuló también el de Ricardo Centurión pero que ya fue desestimado, surgió también el de ¡Daniel Osvaldo! Según Fox Sports, el delantero de 33 años que se retiró del fútbol en agosto de 2016, después de defender la camiseta de Boca, podría ser el delantero que buscarían el Diez y Sebastián Méndez para reforzar el ataque del Lobo.

Lo cierto es que, tras su retiro, DaniStone se dedicó de lleno a su banda Barrio Viejo y hasta estuvo como participante en el Bailando por un sueño italiano, todo lejos de las canchas. "Yo al fútbol le debo todo, fue y seguirá siendo mi vida, amo jugar al fútbol; lo que no soportaba más era sentirme sapo de otro pozo. La estaba pasando mal; dejar el fútbol me cambió la vida. Me metí en la música y estoy muy orgulloso de eso. Me di cuenta de que jugar al fútbol no era la única cosa que sabía hacer", le dijo el exfutbolista a Infobae. Lo que podría seducirlo a volver a ponerse los botines sería, por supuesto, su fanatismo y admiración por Maradona ¿Se pondrá la del Lobo?