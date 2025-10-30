Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Arizona Cardinals (2-5) se dirigen a un enfrentamiento el lunes contra los Dallas Cowboys (3-4-1) en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Los Cardinals buscarán superar sus dificultades tempranas de la temporada, mientras que los Cowboys intentan recuperarse y ganar impulso frente a su público local.

Hora de inicio del partido Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals

Los Cowboys y Cardinals se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el AT&T Stadium en Arlington, TX, el lunes 3 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo Dallas Cowboys

Por su parte, Dallas ha sido uno de los equipos más explosivos de la liga. Los Cowboys están iluminando el marcador con 30.8 puntos por partido, la segunda mejor marca en la NFL. Pero su defensa ha tenido problemas para igualar esa intensidad, permitiendo 31.3 puntos por partido, lo cual los sitúa cerca del fondo en el puesto 31.

Dak Prescott ha estado acertado esta temporada, acumulando 2,069 yardas de pase completando el 70.3% de sus lanzamientos y lanzando 16 pases de touchdown. El juego terrestre recae en Javonte Williams, quien ha conseguido 633 yardas por tierra. En el exterior, George Pickens ha asumido el rol principal de receptor, atrapando 43 pases para 685 yardas y seis touchdowns.

Prescott había estado rindiendo antes de ese tropiezo, pero ahora está bajo el microscopio nuevamente. Si va a reafirmarse, el horario estelar es un foco tan bueno como cualquier otro. Y no le falta poder de fuego. Lamb y Pickens han estado jugando como un par de fuegos artificiales en el exterior, dando dolores de cabeza a las defensas cada semana.

Jake Ferguson estuvo misteriosamente callado en la Semana 8 después de quemar a los oponentes con seis touchdowns en cuatro semanas, y buscará volver a presentarse en el marcador. Mientras tanto, el campo sigue en buenas manos, Javonte Williams ha parecido renacer con los colores de Dallas, acumulando 633 yardas a 5.1 por intento con ocho TDs a su nombre.

Pero la defensa es el elefante en la habitación. Los Cowboys han sido destrozados por el aire, y con las lesiones acumulándose, la paciencia entre la afición se está agotando. Necesitan soluciones, y las necesitan ayer, o el panorama de los playoffs podría desvanecerse rápidamente.

Getty Images

Noticias del equipo Arizona Cardinals

La ofensiva de Arizona ha estado a media tabla esta temporada, anotando 21.9 puntos por partido, lo que les sitúa en la posición 19 de la liga. Por otro lado, la defensa se ha mantenido bastante bien, cediendo 22.0 puntos por juego, ubicándose en el puesto 13. Los Cardinals están produciendo 310.3 yardas totales por juego, dividiéndolas entre 199.9 por aire y 110.4 por tierra, mientras ceden 335.7 yardas por partido, la mayor parte del daño viniendo a través del pase.

Kyler Murray sigue siendo el corazón del ataque, lanzando para 962 yardas, completando el 68.3% de sus intentos y sumando seis touchdowns. Por tierra, Trey Benson lidera el camino con 160 yardas por carrera, mientras que Trey McBride se ha convertido en el objetivo principal en el juego aéreo, acumulando 47 recepciones para 421 yardas y cuatro anotaciones.

Por otro lado, los Cardinals están en su propia lucha por mantenerse a flote. La lesión de Murray obligó al equipo a recurrir a Brissett, quien ha proporcionado estabilidad y liderazgo en la tormenta. Pero Murray practicó el martes, y hay una posibilidad real de que esté bajo el centro en las luces brillantes. Si es así, tendrá la tarea de romper una racha de cinco derrotas y silenciar a los críticos que se preguntan si su mejor momento aún está por llegar.

Trey McBride, recién salido de una extensión considerable, sigue siendo el recurso de seguridad en el que se apoya este ataque. Sin embargo, Arizona necesita desesperadamente más consistencia de Marvin Harrison Jr., quien ha mostrado destellos pero aún no ha tomado el control total de su rol.

En el juego terrestre, los Cardinals están prácticamente sostenidos con cinta. James Conner cayó, luego Trey Benson, dejando a Bam Knight y Michael Carter como el dúo actual. No es ideal.

Getty Images

Vea y transmita en vivo Cowboys vs Cardinals en los EE. UU.

El partido de Cowboys vs Cardinals en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por ABC/ESPN. Los aficionados pueden ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Cowboys vs Cardinals en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse al día con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Cowboys vs Cardinals

El enfrentamiento entre los Cowboys y los Cardinals está programado para el AT&T Stadium en Arlington, TX, un lugar que alberga hasta 80,000 fanáticos y promete una atmósfera intensa el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. Desde ahí, los precios ascienden a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y alcanzan los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Cowboys vs Cardinals Fantasy Football

A pesar de que el récord de Dallas está por debajo de .500, Dak Prescott (20.7 puntos proyectados W9 fpts) ha estado jugando como un mariscal de campo de primer nivel. Completa más del 70% de sus pases con 2,068 yardas, 16 touchdowns y solo cinco intercepciones en el año. Si los Cowboys quieren hacer ruido en la carrera de los playoffs de la NFC, necesitarán que Prescott siga cargando con el equipo, especialmente con la defensa permitiendo puntos a un ritmo alarmante.

Javonte Williams (13.4 puntos proyectados W9 fpts) sigue siendo el núcleo de este backfield y una constante en fantasía. Incluso en una actuación ofensiva lenta la semana pasada contra Denver, Williams terminó como uno de los 10 mejores corredores gracias a su uso en la línea de gol y su volumen general. Solo logró 49 yardas totales, pero consiguió dos anotaciones, demostrando que su piso es más seguro que la mayoría de las opciones RB1/RB2. Arizona presenta un enfrentamiento de nivel intermedio contra la carrera, por lo que se espera otra actuación fuerte y constante. Sigue siendo un RB1 de bajo nivel con potencial de anotación semanal.

Incluso en el tropiezo de Dallas la semana pasada, CeeDee Lamb (12.4 puntos de fantasía proyectados para la Semana 9) una vez más ofreció una producción confiable. Con Patrick Surtain cubriéndolo, Lamb aún recibió 10 objetivos, capturando siete para 74 yardas. No es espectacular, pero muy sólido. El desafío por delante: una secundaria de Arizona que ha mantenido en silencio a los WRs rivales con el quinto menor número de puntos de fantasía. Pero con la defensa de Dallas permitiendo más de 31 puntos por juego, esta ofensiva tendrá que lanzar para mantenerse. Lamb sigue siendo a prueba de enfrentamientos, inclúyelo como un WR1/WR2 de alto nivel.

¿El efecto dominó del regreso de Lamb? El uso de Jake Ferguson bajó, mientras que George Pickens (10.1 puntos de fantasía proyectados para la Semana 9) se ha mantenido constante con más de 78 yardas en semanas consecutivas. Se espera que Ferguson se recupere un poco, pero Pickens sigue siendo un WR2 seguro para la Semana 9. Su rol es estable, su volumen es seguro, mantenlo en las alineaciones.

Por otro lado, parece que será otra semana sin Kyler Murray (19.9 puntos de fantasía proyectados para la Semana 9). Aunque participó en entrenamientos limitados y fue etiquetado oficialmente como cuestionable, los informes indican que no estuvo trabajando con los titulares, lo que significa que se espera que Jacoby Brissett dirija el juego nuevamente.

Con Trey Benson fuera, este cuerpo de corredores recurre a Zonovan Knight (8.4 puntos de fantasía proyectados para la Semana 9), quien tiene una oportunidad engañosamente buena. Dallas ha estado siendo vulnerado en el suelo, y Knight debería manejar la mayor parte del volumen. Se perfila como un RB2 de rango medio con un potencial de anotación legítimo en la Semana 9.

Marvin Harrison Jr. (9.5 puntos de fantasía proyectados para la Semana 9) nunca encontró su ritmo la semana pasada, luchando para convertir objetivos en recepciones. Dado que recientemente fue autorizado a salir del protocolo de conmociones, es razonable preguntarse si aún no estaba al 100%. El enfrentamiento mejora aquí: Dallas ha estado permitiendo jugadas importantes a los receptores durante todo el año. No lo pienses demasiado, este es un escenario clásico para recuperar el ritmo.

Predicciones del Juego Cowboys vs Cardinals

Es fácil para los fanáticos observar el récord de 2-5 de los Arizona Cardinals y etiquetarlos como uno de los equipos más débiles de la liga, pero eso no cuenta toda la historia. Este es un equipo que a menudo se ve afilado durante tres cuartos, con un diferencial de puntos de +44, antes de desmoronarse al final. Arizona ha estado codo a codo con los Seahawks, Colts y Packers, sólo para quedarse corto en los momentos finales de cada enfrentamiento.

Para Dallas, capitalizar en esos colapsos al final del juego será clave. Se espera que Dak Prescott repunte bajo las luces de Monday Night Football, conectando temprano y con frecuencia con CeeDee Lamb y George Pickens contra una secundaria vulnerable de los Cardinals. Aún así, dada la capacidad de Arizona para mantenerse en juegos cerrados, este podría ser más ajustado de lo esperado. Dicho esto, se espera que los Cowboys hagan lo suficiente para asegurar una victoria arduamente luchada en casa, algo en el rango de 27-20 a favor de Dallas parece adecuado.

Probabilidades de Apuestas Cowboys vs Cardinals

Spread: Cowboys -3

Moneyline: Cardinals +130, Cowboys -155

Total Over/Under: 54