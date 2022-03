Cuauhtémoc Blanco ofrece a Queretaro mudarse a Zacatepec

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista mexicano y actual Gobernador de Morelos, ofreció al Club Querétaro que el Estadio Coruco Díaz de Zacatepec sea su nueva casa tras los castigos por la violencia en el Estadio Corregidora, la inhabilitación de directiva y el regreso a manos de Grupo Caliente.

"Serán bienvenidos si quieren venir a Zacatepec, con mucho gusto serán bien recibidos. Voy a tratar de contactar al que es dueño del Querétaro, le voy a decir que se lo traiga para acá porque acá hay una afición espectacular, ojalá trate de convencerlo para que se pueda traer a Querétaro acá", dijo Cuauhtémoc ante los medios de comunicación.

Actualmente Morelos se quedó sin equipo luego de la mudanza del Club Atlético Zacatepec a Morelia para el regreso del Atlético Morelia, lo que podría significarles, en caso de que lo consigan, volver a tener Primera División en la ciudad tras una ausencia de más de 30 años. Las declaraciones vienen tras los hechos violentos en Querétaro durante el partido entre Gallos y Atlas de la Jornada 9 de la Liga MX con una emboscada que dejó heridos.

“Todo el medio futbolístico está enojado, encabronado (sic) porque no pueden pasar estas cosas. Es lamentable lo sucedido. En Europa no pasan estos acontecimientos, deberían de tomar el tema en serio y tratar de revisar a todos los personajes que dañan el futbol mexicano. Me enfurece”.