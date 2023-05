¿Cuándo y a qué hora se reanuda el Clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica?

La edición número 196 entre ambas escuadras en Primera División debió ser suspendida por serios incidentes en el Ester Roa el pasado 30 de abril.

El pasado 30 de abril se disputaba la edición 196 del Clásico Universitario en la máxima categoría del fútbol chileno y la versión 244 en la historia de este tradicional encuentro entre Universidad de Chile y Universidad Católica, válido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2023.

No obstante, el duelo en el Ester Roa Rebolledo tuvo que ser interrumpido en el minuto 31 debido a serios incidentes en la Tribuna Pacífico del reducto de Concepción por parte de un grupo de barristas azules quienes lanzaron fuegos de artificio y bengalas al terreno de juego, poniendo en riesgo la integridad de los presentes.

Algunos de estos elementos cayeron cerca del cuarto árbitro, Diego Flores, motivando el retiro del cuerpo referil y los jugadores hacia los vestuarios del recinto penquista. También se vieron afectados los trabajadores de TNT Sports, encargados de emitir el compromiso.

Al respecto, la ANFP emitió un comunicado para condenar los hechos de violencia que provocaron la suspensión del cotejo. Pero además, decidieron reprogramar el partido sin público, en virtud de los artículos 103 y 104 del Reglamento de la competición.

¿Cuándo se terminará de jugar el Clásico Universitario?

Esta semana se dio a conocer la reprogramación del choque y la fecha en que se disputarán los minutos pendientes, quedando agendado para el próximo miércoles 28 de junio en horario y estadio por definir.

La conclusión de este enfrentamiento será fundamental para las pretensiones de las dos escuadras debido a que ambas se encuentran peleando en la parte alta. Mientras los Cruzados se encuentran en la cuarta plaza con 23 unidades, cinco por detrás de los líderes Cobresal y Huachipato, los de Mauricio Pellegrino se ubican en el sexto lugar con el mismo puntaje pero separados por diferencia de goles. Es decir, el que resulte airoso cerrará la primera rueda en el tercer puesto relegando a Coquimbo Unido.

Consignar que el Tribunal de Disciplina del organismo sancionó a los laicos con cuatro partidos de local sin público. “La Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, imponer al club Universidad de Chile la sanción de jugar a puertas cerradas los próximos cuatro partidos en que le corresponda intervenir en calidad de local en el Torneo de Primera División“, indicaron el pasado 10 de mayo. Este castigo se aplicará en cualquier recinto del territorio nacional.

Además, agregaron que “se sanciona al club Universidad de Chile a jugar un partido, con posterioridad a los cuatro partidos ya referidos, sólo con asistencia de mujeres y de niños (as) cuyas edades no exceda los 12 años de edad, cualquiera sea el recinto en el que se efectúe este partido”. De este modo, el Romántico Viajero jugó a puertas cerradas en el empate ante los Legionarios y no podrá recibir a sus fanáticos para los choques contra Palestino, O’Higgins y Curicó Unido.