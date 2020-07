¿Cuándo se retiró Riquelme?

Román colgó los botines en enero de 2015, poco después de haber conseguido el ascenso y "quedar a mano" con Argentinos, el club que lo formó.

El campeonato de Primera B Nacional de 2014 fue, tal vez, uno de los más extraños de la historia. La AFA atravesaba tiempos turbulentos y había tomado la decisión de que en 2015 se jugara un torneo anual con 30 equipos, el último gran sueño por cumplir de Juio Grondona. Para lograrlo, la segunda categoría atravesó una transformación que, hasta el día de hoy, tiene sus consecuencias: en vez del habitual par de ascensos directos y otros dos a disputarse por vías de Promoción, se decidió que haya ¡10! clubes que suban a la máxima categoría. Semejante disparate le permitió a más de uno tener su primera experiencia en Primera, a la vez que le dio la posibilidad a otros históricos de volver a tomar su lugar.

Este último fue, entre otros, el caso de , que había caído al Nacional en abril de ese mismo año de la mano de Claudio Borghi. El Bichi, lejos de claudicar, decidió continuar y Luis Segura, por entonces presidente de la institución, inició con la "refundación": al regreso de Leonardo Pisculichi unos meses antes, se sumaron Cristian Ledesma, Matías Caruzzo y, sí, Juan Román Riquelme. El Torero había quedado libre de Boca y, pleito con Daniel Angelici de por medio, no hubo renovación, por lo que decididó "dar una mano" a la institución que lo formó.

Aquel torneo se dividió en dos zonas de 10 participantes, con partidos ida y vuelta y cinco ascensos en cada una. Parecía fácil, pero no: Borghi no le econtró la vuelta y dejó la conducción técnica a dos meses del final, dándole paso a Néstor Gorosito. Pipo encausó al plantel y lo condujo a la tercera posición de la Zona A, consiguiendo así el tan ansiado retorno. Román disputó 15 partidos y coonvirtió tres goles en aquellos seis meses: "He tenido la suerte de devolverle a Argentinos todo lo que me dio de chico. Creo que ahora estamos a mano".

Se sabía que no iba a continuar. "En Primera, no puedo jugar con otra camiseta que no sea la de Boca", había dicho. Así, el 25 de enero de 2015, un mes después de lograr el objetivo en el Bicho, anunciaba no solo que no volvería a La Paternal, sino que directamente colgaba los botines: "Para mi es un día... no se si llamarlo especial, pero es un día importante en el cual he tomado la decisión de no jugar más al fútbol". "Tenía claro que para seguir jugando a la pelota tenía que ser algo que me interese, que me motive, pero me parecía que lo mejor era tomarlo con calma y comunicar que no voy a jugar más", sentenció, en una entrevista con ESPN.