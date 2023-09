Cuándo y dónde se juega el Superclásico de la Copa de la Liga Profesional 2023

El Xeneize y el Millonario se enfrentan en un partido que paraliza al país, pero también estará en el medio de un gran objetivo boquense.

Falta muy poco para una nueva edición del Superclásico que enfrenta a Boca y River, las dos instituciones más grande de Argentina. Será en el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga 2023, cuando se enfrenten en la fecha de los clásicos, momento donde se cruzan las mayores rivalidades de cada zona.

En esta ocasión, el contexto será todavía más especial de lo que suele ser, ya que el pase del Xeneize a semifinales de Copa Libertadores le agregó un condimiento extra. Es que el duelo caerá entre la ida y vuelta que deberá disputar ante Palmeiras, y por eso Jorge Almirón expresó sus deseos de rever la situación para modificar la fecha.

“Si se puede acomodar el partido sería lo ideal para la gente de Boca, porque es una instancia importante y que viene Palmeiras, un rival muy fuerte; pero nosotros nos vamos a hacer fuertes en nuestra cancha, estaría bueno que jugáramos en igualdad de condiciones porque son dos equipos grandes y no tendríamos que sacar ventajas, ni uno ni otro. Hoy estamos en la Copa Libertadores, ellos pueden esperar para jugar ese partido”, expresó el DT.

De todos modos, según el reglamento de la Liga Profesional, Boca sólo podría pedir una postergación si hay menos de 48 horas de intervalo entre un partido y otro. En este caso, tiene más de 48 horas -es decir, dos días- de descanso entre el encuentro de ida en La Bombonera y el Superclásico, también en el Alberto J. Armando, y otras 48 horas después de jugar ante River y visitar a Palmeiras en Brasil.

CUÁNDO SE JUEGA EL SUPERCLÁSICO ENTRE BOCA Y RIVER POR LA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2023

Todavía no hay confirmación oficial, pero todo parece indicar que el Superclásico entre Boca y River tendrá lugar o bien el sábado 30 de septiembre, o bien el lunes 2 de octubre. No se jugará el domingo, como es tradición, porque ese día se realizará el debate presidencial y la Cámara Electoral elevó un pedido para que ese día no haya tamaño evento.

CUÁNDO JUEGA BOCA CONTRA PALMEIRAS POR LAS SEMIFINALES DE COPA LIBERTADORES 2023

La CONMEBOL ya hizo oficial los días y horarios tanto del partido de ida como de vuelta por las semifinales. En primer lugar, Boca recibirá a Palmeiras el 28 de septiembre desde las 21.30 en La Bombonera, mientras que una semana después, el 5 de octubre, lo visitará en San Pablo.