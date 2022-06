¿Cuándo debuta Mauricio Isla con Universidad Católica?

El lateral puede estrenarse con la camiseta de los Cruzados en el cruce ante Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Universidad Católica oficializó el fichaje de Mauricio Isla, quien dejó el Flamengo para incorporarse al club que lo formó como futbolista con un vínculo hasta 2024.

El ex campeón del Brasileirao, Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca y finalista de la Copa Libertadores 2021 con el Mengão superó las pruebas médicas que antecedieron a la firma del respectivo contrato, por lo que ahora queda a disposición del técnico Ariel Holan en San Carlos de Apoquindo.

"El lateral formado en casa e histórico de la Roja selló su vínculo con Universidad Católica y es oficialmente nuestro nuevo refuerzo", señaló la escuadra estudiantil a través de sus canales oficiales, la misma vía por la que anteriormente había dado cuenta del principio de acuerdo con el jugador nacido en Buin de 34 años.

De este modo, uno de los pilares de la 'Generación Dorada', que llevó a Chile a dos Copas del Mundo consecutivas y a la conquista del bicampeonato en Copa América, jugará por primera vez en el fútbol chileno de manera oficial. Tras surgir de las inferiores de los Cruzados, en 2007 fue vendido al Udinese de Italia y nunca logró debutar en la Primera División. "Se dio la oportunidad de venir al club que me formó, así que las cosas están saliendo muy bien. De experiencia, voy a ser lo que siempre me ha caracterizado como futbolista", contó el ex Cagliari, Fenerbahçe, Olympique de Marsella, Juventus y Queens Park Rangers.

¡Bienvenido al club donde empezó todo, "Huaso"! 🏠



Mauricio Isla es nuestro nuevo refuerzo de #LosCruzados 🤝 y en San Carlos conversamos sobre sus recuerdos de formación, su llegada y expectativas junto a La Franja ⚪🔵



¡Todo el éxito en esta nueva etapa junto a la Cato! 🙌 pic.twitter.com/pP9oOeExGV — Universidad Católica (@Cruzados) June 23, 2022

¿Cuándo se estrena con los Cruzados?





El próximo partido de los franjeados está pactado para este sábado 25 de junio por la revancha de la tercera fase de la Copa Chile ante Unión San Felipe donde los estudiantiles buscarán ratificar la ventaja de la ida para lograr un boleto a los octavos de final del tradicional torneo que conquistaron por última vez

en 2011 tras vencer por 4-2 en los lanzamientos penales a Magallanes en Santa Laura; no obstante, el lateral no podrá ver acción puesto que la inscripción de jugadores en el certamen se cerró.

En ese sentido, su debut se dará en Copa Sudamericana, cuando la tienda precordillerana se mida ante Sao Paulo el próximo jueves 30 iniciando su participación en el reducto de Las Condes y cerrando la llave en Morumbi.

Vale mencionar que el Huaso ya enfrentó alTricolor Paulista en cuatro ocasiones con la camiseta del Fla. ¿El saldo? dos derrotas y un triunfo en la Serie A, más una victoria en Supercopa. En aquellos cotejos, además, aportó con una conquista: el pasado 17 de abril de 2022 anotó el 2-1 parcial (69') en el festejo Rubro-Negro por 3-1 en la segunda fecha del Brasileirao. Los otros tantos corrieron por cuenta de Gabriel Barbosa y Giorgian De Arrascaeta.

Mientras que por el Campeonato Nacional 2022, su estreno se podría dar el domingo 3 de julio frente a Coquimbo Unido en el inicio de la segunda rueda. Ante el 'Pirata' la UC buscará levantar el rendimiento del primer semestre que los dejó en el décimo casillero de la competencia con 19 puntos producto de seis victorias, un empate y ocho derrotas. De momento, los colegiales se encuentran a 10 unidades de la cima que comparten Colo Colo, Unión Española y Ñublense.