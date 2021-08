¿Cuándo jugará el argentino su primer partido con la camiseta de los parisinos? La respuesta que ha dado en su presentación, aquí.

Desde que Lionel Messi aterrizó en París para firmar por el PSG, antes de que fuera oficial su fichaje por los franceses, el mundo del fútbol ya se preguntaba cuándo iba a debutar el delantero argentino con la camiseta del subcampeón de la Ligue1. Y esa es una incógnita que el propio Messi no ha podido resolver durante su presentación oficial de este martes 11 de agosto. Consultado por ese asunto, el ex jugador del FC Barcelona no ha dado una fecha exacta, pero sí ofreció algunas pistas.

¿Cuándo debuta Lionel Messi con el PSG?

Messi, preguntado sobre la fecha de debut, dio pocas precisiones y contestó: "No sé, vengo de un mes de vacaciones. Ayer recién vi al técnico y al cuerpo técnico. No lo sé, tendré que hacer una pretemporada solo, entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Tengo muchas ganas, pero no te puedo decir una fecha".

¿Cuándo se podría dar su estreno por la entidad parisina? Cabe recordar que el equipo de Neymar, Ramos, Mbappé y compañía debutó el pasado 7 de agosto con una trabajada victoria 2-1 contra el recién ascendido Troyes, gracias a las dianas de Achraf Hakimi y Mauro Icardi.

Su segundo compromiso en la competencia doméstica será contra el Estrasburgo, mientras que después tendrá dos desafíos como visitante, frente al Stade Brestois y el Reims, siendo este último el posible primer rival de La Pulga en la Ligue 1. A la jornada siguiente, frente al también recién ascendido Clermont, se daría su debut en un Parque de los Príncipes lleno, puesto que el propio club informó sobre el retorno del público "con plena capacidad".