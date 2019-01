¿Cuándo debuta Diego Lainez con el Betis?

Real Sociedad o Girona pintan para ser los primeros adversarios de Diego en su aventura por Europa.

Este martes, Diego Lainez fue presentado como nuevo jugador del Betis; sin embargo, el mexicano reconoció que aún no charla con Quique Setién respecto a cuándo podría debutar y cuál será su rol específico en la plantilla.

El pasado domingo su equipo enfrentó al Real Madrid, aunque Diego no fue convocado para el compromiso. Este lunes realizó su primer entrenamiento con el equipo, conociendo a sus compañeros y el staff técnico.

El propio Setién reconoció que no sabe cuándo debutará el ex América: "Veremos el estado de forma. Hasta la semana que viene no podré decidir cuándo", dijo el director técnico del cuadro español en rueda de prensa.

El Betis enfrentará el jueves a la Real Sociedad en la Copa del Rey y el próximo domingo al Girona, las dos fechas posibles en las que podría jugar sus primeros minutos en LaLiga.