Crystal Palace vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Crystal Palace recibe a Manchester United este domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas (España) en el estadio Selhurst Park, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Crystal Palace vs. Manchester United de la Premier League 2025-26

Los Glaziers llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Wolves en la fecha 12, con goles de Daniel Muñoz y Yéremy Pino. El equipo dirigido por Oliver Glasner es quinto en la clasificación con 20 puntos.

Por su parte, los Red Devils perdieron por 0-1 a manos de Everton en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Rúben Amorin es décimo en la tabla con 18 unidades.

Cómo ver Crystal Palace vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar Sudamérica Disney+ México Caliente TV Estados Unidos Telemundo, USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, USA Network, Fubo Sports.